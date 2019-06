Mannheim-Neckarau. (pol/van) Bei einer Polizeikontrolle hat sich am Donnerstagabend ein Beamter verletzt. Die Fahrerin, die angehalten wurde, hatte plötzlich Vollgas gegeben.

Aber von vorne: Als der Streifenwagen mit zwei Beamten auf der Casterfeldbrücke in Fahrtrichtung Neckarau an einer roten Ampel stand, hielt die Frau im Einmündungsbereich mit ihrem Fahrzeug an und schrie in Richtung Streifenwagenbesatzung. Anschließend setzte sie danach ihre Fahrt fort.

Die Polizisten wollte anschließend den roten Kleinwagen kontrollieren und hielten mit Blaulicht und dem Zeichen "Stopp Polizei" an einer roten Ampel hinter dem Fahrzeug an. Eine Polizeibeamtin nährte sich der Fahrerseite an, worauf die Frau sie aus dem Fenster heraus beleidigt haben soll.

Weil die Autofahrerin sich weiter aggressiv verhalten haben soll, öffnete ein weiterer Beamter die Beifahrertür. Die Fahrerin soll diesen dann angelächelt und anschließend Vollgas gegeben haben. Hierbei verletzte sich der Polizeibeamte leicht an einer Hand.

Es kam zu einer kurzen Verfolgung, bei der die flüchtige Frau unter anderem über eine rote Ampel und einen Gehweg fuhr - und den Beamten den Mittelfinger entgegenstreckte. Mehrere Fahrzeuge mussten bremsen sowie ausweichen, um Unfälle zu vermeiden.

Als der Verkehr stockte, konnten sich die beiden Polizisten mit ihrem Streifenwagen vor den Kleinwagen stellen. Erneut näherten sich die Polizeibeamten dem Fahrzeug. Die Frau gab aber offenbar wieder Gas und versuchte, sich an dem Streifenwagen "vorbeizudrücken". Dabei wurde dieser beschädigt. Durch eine halb geöffnete Fahrerscheibe wurde Pfefferspray gegen die Fahrerin eingesetzt, um die Frau außer Gefecht zu setzen.

Erst mit der einer weiteren Streifenwagenbesatzung konnte die Frau in Gewahrsam genommen werden. Es stellte sich heraus, dass die Frau offenbar psychisch krank ist. Den Führerschein musste die Frau abgeben. Sie erwartet nun mehrere Anzeigen. Am Streifenwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Die Polizei Mannheim-Neckarau sucht nach Zeugen der Vorfälle und nach Personen, die von der Frau im roten Kleinwagen gefährdet wurden. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 0621/833970 melden.