Mannheim-Schwetzingerstadt. (pol/mün) Die Flucht dreier mutmaßlicher Einbrecher endete in der Nacht zu Donnerstag in einer Polizeisperre. Nach ihrer Festnahme wurden die 20 bis 22 Jahre alten Männer wieder freigelassen. Auf sie wartet nun mehr als nur eine Anzeige wegen Einbruchsdiebstahls, berichtet die Polizei.

Alles begann gegen 1.20 Uhr in einem Ladengeschäft in der Rheinhäuser Straße im Stadtteil Schwetzingerstadt. Drei Männer versuchten dort einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete, wie das Trio danach in einen roten Opel Omega stieg und in Richtung Seckenheimer Straße flüchtete.

Der Opel konnte von einer Polizeistreife auf dem nahegelegenen Parkplatz in der Gabelsberger Straße ausfindig gemacht werden. Als die drei Insassen des Fahrzeugs kontrolliert werden sollten, versuchten sie zu flüchten.

Nach kurzer Verfolgungsfahrt konnte der Wagen mithilfe einer weiteren Polizeistreife gestoppt werden. Der 22-jährige Fahrer des Fluchtwagens fuhr in Schrittgeschwindigkeit frontal gegen den Streifenwagen, setzte zurück und wollte am Polizeifahrzeug vorbeifahren, fuhr jedoch ein zweites Mal dagegen.

Die drei Insassen des Fahrzeugs, drei Männer im Alter zwischen 20 und 22 Jahren, wurden anschließend festgenommen. Dabei wurde eine Polizeibeamtin von einem 22-jährigen Tatverdächtigen beleidigt, heißt es im Polizeibericht.

Bei der Untersuchung des Opel Omega wurde festgestellt, dass dieser gar nicht zugelassen und versichert war. Zudem waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Im Fahrzeuginneren konnte verkaufsfertig verpacktes Rauschgift (Marihuana) aufgefunden werden.

Zudem stand der Fahrer während der Fahrt unter Drogeneinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei jungen Männer wieder auf freien Fuß entlassen.

Gegen das Trio wird nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls, Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verdacht des Drogenhandels ermittelt.

Der 22-jährige Fahrer muss sich zusätzlich wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Ermittlungen des Polizeipostens Mannheim-Schwetzingerstadt dauern an.