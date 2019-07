Mannheim. (pol/mün) In der Nacht zu Samstag wurden Beamte des Polizeireviers Mannheim-Oststadt um kurz vor 1 Uhr am Friedrichsplatz auf einen Opel, besetzt mit zwei Männern, aufmerksam.

Als sie kontrolliert werden sollten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete in Richtung Augustaanlage.

Bei der anschließenden Verfolgung fuhr der Opelfahrer in die Werderstraße, entgegen der Fahrtrichtung in die Moltkestraße, über eine Grünanlage und anschließend über den Gehweg in Richtung Roonstraße.

Dort angekommen bremste der Fahrer stark ab, sodass die Beamten ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Gleich darauf stiegen die beiden Männer aus dem Opel und rannten in verschiedene Richtungen davon. Von ihnen fehlt bislang jede Spur.

Neben einer frisch benutzten Bong-Wasserpfeife, einer kleinen Menge Marihuana und einem angerauchten Joint im Fahrzeuginnern, stellten die Beamten auch gleich das Auto sicher.

Jetzt versuchen die Beamten über den Besitzer des Autos weiterzukommen.

Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0621/174-3310 melden.