Mannheim. (pol/sdm) Bei einem Mannheimer Schmuckfund bleiben viele Fragen offen. Die Polizei berichtet, dass am 12. Dezember 2018 eine 17-Jährige und eine 18-Jährige am Mannheimer Hauptbahnhof kontrolliert worden sind. Da sich beide nicht ausweisen konnten, wurden sie durchsucht. Dabei wurden Werkzeug, was üblicherweise bei Einbrüchen benutzt wird, und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro festgestellt.

Da der Verdacht bestand, dass bei Frauen an Wohnungseinbrüchen beteiligt waren, wurden sie vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen wurden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen, blieben aber erfolglos. So wurden die Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungsgruppe sucht nun weiter nach den Besitzern der Schmuckstücke und hofft auf Hinweise.

Eigentümer und Hinweisgeber sollen sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 melden.