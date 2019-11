Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Für ein Stück Kuchen ist es an diesem Morgen einfach noch zu früh. Doch ihren Cappuccino mit reichlich Milchschaum trinkt Caroline Hopp mit Genuss. Das war nicht immer so. Denn lange Zeit litt die 27 Jährige an einer massiven Essstörung. "Genau genommen litt ich unter meinem Körper, fühlte mich unwohl und viel zu dick. Er war einfach kein Teil von mir", erzählt sie. Heute schaut sie gern in den Spiegel und hat für ein Fotoprojekt 20 Frauen aus der Region gefunden, die ebenfalls etwas zum Thema Körperakzeptanz zu sagen haben: Sie zeigen sich, wie sie sind. Real statt retuschiert. Selbstbewusst statt selbstzweifelnd. Frauen, die sich auf ihren Körper verlassen können und wissen, was dieser schon alles geleistet hat.

Bis die Psychologin, Yoga- und Tantralehrerin - die für ihren Master in Psychologie von Halle nach Mannheim gezogen ist - den Mut zur Wahrheit fand, war es jedoch ein langer und schmerzhafter Weg. "Krass viel" habe sie gegessen. Kuchen, Pizza, Nudeln, Eis. Über Stunden hintereinander weg. Auf die Essanfälle folgte das selbst herbeigeführte Erbrechen. Exzessiv betriebener Sport war reines Mittel zum Zweck, um den Körper zu disziplinieren.

Die Grenze zwischen Genuss und Sucht war längst überschritten. "Ich hatte dennoch Glück", sagt Caroline Hopp nachdenklich. Ihrem engen Umfeld blieb nicht verborgen, wie sehr sie ihren Körper abwertete. Die Freunde ließen nicht locker. "Ich fand das zwar nervig, habe mich aber dennoch auf eine Therapie eingelassen. Erst stationär, dann ambulant", erzählt Hopp. Da war sie 20 Jahre alt. Sie begann, sich mit den Ursachen für ihr zwanghaftes Verhalten auseinanderzusetzen. "Mir ging es kontinuierlich besser. Ab 2015 war ich symptomfrei."

Doch wirklich lieben gelernt hat sie ihren Körper erst vor etwas mehr als einem Jahr. Zuvor war die junge Frau eher zufällig mit Yoga in Berührung bekommen und hatte festgestellt, dass der Sport eine beruhigende Wirkung auf sie ausübte. "Ich kam erstmals wirklich in Kontakt mit meinem Körper und mir wurde auch bewusst, dass meine Gedanken immer noch sehr stark darum kreisten, wie ich mein Essen und meinen Sport sinnvoll strukturiere. Vom Verstand her hatte ich alles begriffen, aber meinen Körper ignorierte ich nach wie vor", so Hopp.

Als ihr die Yogalehrerin riet, sich täglich fünf Minuten nackt im Spiegel zu betrachten, konnte sie das anfangs kaum aushalten. "Ich habe geweint und wollte nicht hinschauen", sagt sie. Jetzt mag sie sich und hilft anderen Frauen - mit oder ohne Essstörung - in Workshops und Einzelbetreuungen wieder in Kontakt mit ihrem Körper, ihrer Weiblichkeit und ihrer Sexualität zu kommen.

Und sie hat ein Fotoprojekt auf die Beine gestellt, dessen Ergebnis am Samstag, 9. November, ab 19.30 Uhr im Peer23 auf der Friesenheimer Insel zu sehen ist. 20 Frauen und sie selbst haben sich nackt oder in Unterwäsche von zwei Fotografinnen ablichten lassen. "Reale Körper von echten Frauen", betont Hopp. Es sind Frauen im Alter zwischen 19 und Ende 50 und die nicht der sogenannten Norm entsprechen. Langfristig soll daraus eine Wanderausstellung und vielleicht sogar ein Buch werden.

Carolin Hopp würde das Thema Körperakzeptanz gern auch in Schulen oder Bildungseinrichtungen bringen. Denn gerade junge Mädchen würden nach einem unerreichbaren Schönheitsideal streben. Aufgrund des Gefühls, nicht genügen zu können, verfielen sie häufig einem Fitness- und Diätwahn. Was die Mädchen für Disziplin und Kontrolle über ihren Körper halten, sei in Wahrheit jedoch ein Kontrollverlust. "Wer seinen Körper annehmen will, muss ihn liebevoll spüren", betont Hopp. Eine Botschaft, die ihr so wichtig ist, dass sie das Fotoprojekt komplett vorfinanziert hat. Nun hofft sie auf Sponsoren, denen das Thema ebenfalls am Herzen liegt.

Info: Mehr Infos zum Foto-Projekt von Caroline Hopp gibt es hier.