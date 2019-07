Von Alexander Albrecht

Mannheim. Weil vier Schüler des Mannheimer Geschwister-Scholl-Gymnasiums mehrfach unentschuldigt dem Unterricht ferngeblieben sein sollen und stattdessen an "Fridays for Future"-Demonstrationen teilgenommen haben, werden ihre Eltern nun zur Kasse gebeten. Sie haben von der Stadt Bußgeldbescheide in Höhe von jeweils 88,50 Euro erhalten.

Schulleiterin Silke Herr und eine Sprecherin des für die Gymnasien zuständigen Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe teilten der RNZ auf Anfrage mit, dass mit den betroffenen Schülern im Vorfeld viele Gespräche geführt wurden. Zudem seien die Eltern schriftlich von den Klassenlehrern über die Folgen des Schwänzens für ein besseres Klima informiert worden. Anträge auf Befreiung vom Unterricht seien nicht gestellt worden.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat am Donnerstag die Bußgelder verteidigt, deren Kinder an Klimaschutzdemonstrationen teilgenommen hatten. "Schulpflicht ist Schulpflicht", sagte sie am Donnerstag dem Südwestrundfunk. "Ziviler Ungehorsam heißt auch, Konsequenzen zu tragen."

Sie habe keinen Grund, die Entscheidung der Schule in Mannheim anzuzweifeln, sagte die Ministerin.

Schulleiterin: Wir haben viele Gespräche geführt

Laut RP haben die Schulen unterschiedliche Möglichkeiten, um Verstöße gegen die Schulpflicht zu ahnden, eben auch Bußgelder. Haus sagte, sie habe auch bei Elternbeiratssitzungen und bei Treffen der Schülermitverwaltung (SMV) ihre Position klar und deutlich dargestellt. "Schwänzen ist Schwänzen. Ganz gleich, warum", so Haus.

Als die Appelle nicht gefruchtet hatten, wandte sie sich an den Fachbereich Sicherheit und Ordnung bei der Stadt, der die Bußgeldbescheide zustellte. Wobei die Schulleiterin betont, dass sie keineswegs das Engagement der Schüler sanktionieren wollte. Doch sei die Schulpflicht in Deutschland klar geregelt.

Auch das Regierungspräsidium zeigt laut seiner Sprecherin Irene Feilhauer Verständnis für den Einsatz der Schüler zugunsten des Klimaschutzes. Das Recht der Meinungsfreiheit und die Möglichkeit, seine Haltung bei einer Demonstration kundzutun, seien für eine Demokratie unerlässlich. Es gebe allerdings keinen sachlichen Grund dafür, warum unbedingt während der Unterrichtszeit auf die Straße gegangen werden müsse und nicht danach, etwa am Freitagnachmittag.

Die rechtliche Situation sei deshalb eindeutig: "Eine Befreiung vom Schulbesuch, um zu demonstrieren, ist vom Schulgesetz nicht abgedeckt und wird als unentschuldigtes Fehlen gewertet", sagte Irene Feilhauer. Dem Regierungspräsidium Karlsruhe sind keine weiteren Fälle dieser Art in Baden-Württemberg bekannt.

Update: Donnerstag, 18. Juli 2019, 14.02 Uhr