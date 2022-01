Mannheim. (oka) Da an diesem Montag wieder Menschen in der Innenstadt erwartet werden, die in Form eines "Spaziergangs" gegen die Corona-Maßnahmen und das Impfen demonstrieren wollen, rufen die Grünen-Stadträte Gerhard Fontagnier und Chris Rihm – wie bereits vergangenen Montag angekündigt – erneut dazu auf, eine Menschenkette mithilfe von Schals zu bilden.

Die Aktion am 27. Dezember sorgte über die Region hinaus für Aufsehen und wird von Vertretern aus Politik, Kultur, Religion sowie aus dem Gesundheits-, Bildungs- und Gewerkschaftsbereich unterstützt. Deshalb gehen die Veranstalter von einer höheren Teilnehmerzahl aus und haben in Absprache mit der Stadt Mannheim und der Polizei den Aufstellungsbereich für die Menschenkette erweitert: Beginn ist am Rathaus in E5, dann einmal um das Gebäude herum, wieder nach vorne, weiter Richtung Paradeplatz, dann in Höhe E1 vor dem Stand der "Omas gegen Rechts" auf der gegenüberliegenden Straßenseite zurück bis vor das Quadrat D5 gegenüber dem Rathaus.

Los geht es um 18 Uhr. Teilnehmende müssen OP- oder FFP-Masken tragen. Der Abstand wird mit Schals zwischen den Menschen gewährleistet.