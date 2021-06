Mannheim. (RNZ) Mit einer Vernissage zur Ausstellung "Maske pro Meter" eröffnet das Community Art Center in der Neckarstadt-West am Freitag, 2. Juli, nach der Corona-Pause. "Maske pro Meter" ist ein ergebnisoffenes, interdisziplinäres Projekt des Künstlers Volker Hartmann-Langenfelder. Medizinische Masken sind überall. In Gesichtern, abgetragen in Mülleimern und nicht selten unachtsam weggeworfen auf den Straßen der Stadt. Volker Hartmann-Langenfelder hat sich auf Spurensuche begeben: Wo gibt es mehr Pandemie-Müll? In der Neckarstadt oder in der Schwetzinger Vorstadt? Wie sieht es mit den Inzidenzzahlen aus, und besteht ein Zusammenhang zwischen Müll und Infektionsgeschehen? Wie klingen eigentlich die aus den Auswertungen entstandenen Grafiken und Balkendiagramme, wenn man sie in Musik umwandelt? Der Künstler hat seine Maskenfunde dokumentiert, kartografiert und installiert.

Teile der entstandenen Fotos, Musikstücke, Grafiken und Kunstwerke, die sich stetig weiterentwickeln, sind bereits seit Mai in den Fenstern des Community Art Centers zu sehen. Begleitend zur Ausstellung findet ein moderiertes Künstlergespräch statt. Ab Montag, 5. Juli, ist die Ausstellung den gesamten Monat lang montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung mit Angabe der Kontaktdaten per E-Mail an info@communityartcenter-mannheim.de ist erforderlich.