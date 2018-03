Mannheim. (dpa-lsw) Mannheim bekommt in einem ehemaligen Weltkriegsbunker ein neues Stadtarchiv. Nachdem der Umzug von mehr als 100.000 Kartons abgeschlossen sei, stehe der Eröffnung an diesem Samstag nichts mehr im Weg, sagte Direktor Ulrich Nieß am Donnerstag. Das rund 18,5 Millionen Euro teure "Marchivum" habe die Lagerkapazitäten für historische Dokumente mit einem Schlag verdoppelt. Bei dem Betonkoloss unweit des Neckars handelt es sich um einen denkmalgeschützten Hochbunker. "Die rund 1,40 Meter dicken Wände ermöglichen ideale klimatische Bedingungen", sagte Nieß.

Der Hochbunker war etwa zwei Jahre lang umgebaut worden. Im kommenden Jahr werde dort auch ein NS-Dokumentationszentrum eröffnet, sagte Mannheims Bürgermeister Michael Grötsch. "In einer Zeit, in der populistische Thesen Aufwind haben, ist ein Ort des Erinnerns nötiger denn je", meinte der CDU-Politiker. In dem Stadtarchiv stehen künftig auch Räume zur Forschung und Weiterbildung zur Verfügung.

Am historischen Ochsenpferchbunker gelten besonders die Ecktürme, die etwas an Mannheims Vergangenheit als Festungsstadt erinnern, als architektonisch markant. Deutlich zu erkennen auf dem Dach des Gebäudes sind auch die beiden neuen Etagen - ihre Glasverkleidung bildet einen scharfen Kontrast zur bulligen Bunkerfassade.