Mannheim. (dpa) Springreiter Christian Ahlmann will seinen Vorjahreserfolg beim traditionellen Maimarkt in Mannheim wiederholen und erneut den mit 65.000 Euro dotierten Großen Preis "Die Badenia" gewinnen. Bei der 55. Auflage der Traditionsveranstaltung vom 4. bis 8. Mai wird der 43 Jahre alte Championatsreiter aus Marl in der Kurpfalz auf starke Konkurrenz treffen. Dazu gehören neben dem zweimaligen Mannschafts-Olympiasieger Lars Nieberg aus Sendenhorst auch der Niederländer Jan Bruggink und die Portugiesin Luciana Diniz, wie der Veranstalter am Dienstag bekanntgab.

In der Dressur führen die Olympiasiegerinnen Isabell Werth aus Rheinberg und Dorothee Schneider aus Framersheim das Feld an. Mit dabei ist auch Lisa Müller, die Ehefrau von Fußball-Nationalspieler Thomas Müller, sowie der dreimalige Asien-Champion Kim Dong-Seon aus Korea.

Auf dem Dressurviereck stehen ein Grand Prix und eine Kür auf dem Programm. Erstmals werden unter den Spring- und Dressurreitern aus 33 Nationen auch Reiter aus Südkorea, Costa Rica und dem Libanon am Start sein.