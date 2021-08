Von Volker Endres

Mannheim. "Es ist der Park, in dem die Musik aus den Bäumen kommt" – Moderatorin Rosa Omenaca Prado fand romantische Worte für die Klangoase. Zum 25. Jubiläum erstreckte sich die Musik von Komponist Peter Seiler aber nicht nur über das kleine abgetrennte Musikareal, sondern plätscherte fast durch den gesamten Park. Seit einem Vierteljahrhundert prägt der Mannheimer Komponist mit seiner Musik ganze Besucherscharen. "Wir haben natürlich keine Möglichkeit, die Leute zu zählen, aber wir gehen von mehreren Hunderttausend Besuchern aus", berichtete Parkchef Joachim Költzsch.

Er hatte vor fast 30 Jahren die Idee von Harmonien zwischen den Pflanzen. Das hatte er bei einer Gartenbauausstellung in Stuttgart erlebt. Oskar Sand, damals Ausstellungsleiter der Stadtparks, stellte den Kontakt zu Seiler her. Zum Glück, denn Költzsch hatte damals noch eine andere Vorstellung. "Ich hatte den Komponisten aus Stuttgart im Auge – aber das war ein Schwabe." Undenkbar in einem Mannheimer Park.

Und so erspielte sich Seiler sein Publikum mit Kompositionen, die ihre Inspiration auf aus der Natur beziehen, die Wetterstimmungen aufnehmen und, ganz nebenbei das Herz der Zuhörer im Sturm erobern. Die Klangoase hat sich über die Jahre ein so treues Publikum erspielt, dass die Gäste trotz Blick aus dem Fenster und zugehörigen Wetterprognosen am Sonntag zum Jubiläum kamen – ausgestattet mit Schirm, Winterjacke, Thermomatte und Wolldecke.

"Wir sind regelmäßig hier", erklärten Brigitte Franger und Renate Finck. Die beiden Seniorinnen sind oft unter dem Blätterdach zwischen Rhododendren, Eichen, Kastanien und Schwarznussbaum zu Gast. "Sicher mindestens einmal in der Woche", genießen sie die kleine Auszeit. "Aus unserer Sicht ist das ein wunderbares Angebot mit einem relativ geringen Aufwand", so Joachim Költzsch. Sechs Lautsprecher, beinahe unsichtbar in den Bäumen verborgen, und eine CD mit den Seiler-Kompositionen in Dauerschleife, die in acht Monaten im Jahr abgespielt wird – mehr steckt, zumindest rein technisch gesehen, eigentlich nicht dahinter. Ein wenig mehr ist es natürlich schon. Rund 100 Titel hat Peter Seiler in der Zwischenzeit für die Klangoase komponiert.

Die beliebtesten davon hatte er zum Jubiläumskonzert mitgebracht. Und vier Neukompositionen obendrauf, die Seiler gemeinsam mit Daniel Fleischmann am Schlagzeug, Olaf Schönborn am Saxofon, Fritz Ziegler an der Gitarre, Rolf Hofmann am Didgeridoo, Klaus Nagel an der Mundharmonika, Katharina Heinius am Fagott und Trompeter David-Emil Wickstroem zu Gehör brachte. Dazwischen unterhielt Rosa Omenaca Prado mit passgenauen Anekdoten und Gesang. Helen Heberer steuerte eine kleine Lesung bei.

Alles unaufgeregt und entspannt und damit ganz im Sinn der Klangoase. "Das wurde über die Jahre zu einer unserer beliebtesten Einrichtungen", sagte Költzsch strahlend und verwies auf den größten Unterschied zu den Anfängen: "Die Bäume auf dem Gelände haben mittlerweile 25 Ringe mehr." Aber auch das sei sein Problem. "Die Lautsprecher sind mit flexiblen Bändern angebracht. Die sind praktisch mitgewachsen."

Für das Wetter hatte Seiler natürlich ebenfalls die passende Musik mitgebracht. "Falling Leaves" (Fallende Blätter) und "Waiting for Fall" (Warten auf den Herbst). "Das sind zwei der beliebtesten Stücke in der Klangoase. Beide sind über die Zeit jeweils ungefähr 60.000 Mal gelaufen", so Seiler. Stücke mit Wiedererkennungswert auch für die Besucher von Matinee und der ebenfalls gut frequentierten Nachmittagsvorstellung.