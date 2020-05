Von Olivia Kaiser

Mannheim Eigentlich hätten jetzt Luigi Toscanos großformatige Porträts von Überlebenden des Holocaust auf dem Heidelberger Uniplatz gezeigt werden sollen. Die Fotoinstallation "Gegen das Vergessen" des Mannheimer Fotografen war bereits unter anderem in New York, Washington, Genf, Wien, Mainz und Berlin zu sehen. Doch die Corona-Pandemie hat Toscano einen Strich durch die Rechnung gemacht. Als frei schaffender Künstler hat er derzeit erhebliche finanzielle Einbußen und daher Corona-Hilfe beantragt. Verhandlungen für weitere Ausstellungen im nächsten Jahr laufen zwar, trotzdem hatte der Fotograf plötzlich weniger Arbeit. Die Zeit verbringt er mit der Familie, trotzdem war da eine Art kreatives Loch. Doch das blieb nicht lange so: Jetzt fotografiert Luigi Toscano Menschen, die eine Alltagsmaske tragen.

Kunst mit Corona: Die Maskenpflicht und wie die Menschen damit umgehen haben Luigi Toscano inspiriert. Fotos: Toscano

"Natürlich hat mich die Coronakrise sehr beschäftigt, und ich habe viel nachgedacht", erzählt Toscano. Unweigerlich habe er an Seuchen-Kinofilme wie "Outbreak" oder "12 Monkeys" denken müssen. Er machte sich auch Sorgen um seine Verwandten in Italien. "Aber es geht allen gut", versichert er. Erstaunt war er darüber, wie diese unwirkliche Situation relativ schnell Alltag wurde. "Plötzlich waren auf der Straße überall Menschen mit Masken." Für ihn auch ein Bekenntnis: "Ich trage eine Maske, um mich und andere zu schützen." Trotzdem sei es natürlich neu, wenn man vom Gesicht seines Gegenübers nur noch die Augen sieht. Es sei nun viele schwerer zu erkennen, was Menschen fühlen – die Mimik bleibt zum größten Teil auf der Strecke. "Aber die Gesichter sind nicht ausdruckslos."

Spontan kam Luigi Toscano auf die Idee, Menschen mit ihren Masken zu fotografieren – ganz in dem Stil, in dem er zuvor Überlebende des Holocausts, ehemalige Zwangsarbeiter und Flüchtlinge fotografiert hat. Zunächst fragte er ein paar Freunde und Bekannte, ob sie bereits wären, mitzumachen. "Eine Frau habe ich auf der Straße angesprochen", erzählt er. Die Idee sei natürlich auch "aus der Not heraus" geboren. "Ich war ja im Prinzip zur Untätigkeit verdammt, jetzt kann ich wieder aktiv sein."

Seine Modelle verdecken zwar mindestens die Hälfte ihres Gesichts, die Fotos sind aber intensiv, da nun der Fokus meist auf den Augen liegt, die direkt in die Kamera schauen. Manchmal ist es aber auch eine außergewöhnliche Maske. "Viele Menschen möchten so ihre Individualität ausdrücken", weiß der Fotograf. Die meisten Menschen, die er fragt, ob sie an dem Projekt teilnehmen möchten, stimmen zu. "Wahrscheinlich ist die Hemmschwelle aufgrund der Maske niedriger", vermutet der Fotograf. "Die Menschen wollen aber auch etwas mitteilen." Wie bei den Porträts der Holocaust-Überlebenden gibt es zu jedem Modell eine Information. Diesmal steht nicht die Vita im Vordergrund, sondern wie die Modelle sich fühlen und was sie denken.

Das Projekt hat schnell Fahrt aufgenommen. Die Fototermine nehmen zu, es werden immer mehr Porträts. "Mittlerweile melden sich auch Menschen bei mir, die gern mitmachen möchten." Die Stadt Mannheim ist auf den Künstler zugekommen. "Vielleicht kommen die Porträts bald an die Plakatflächen der Stadt." Für Toscano würde das auch eine willkommene Einnahme bedeuten. Für die nächsten Monate sei er zwar abgesichert, so erzählt er. Doch niemand wisse schließlich, wie lange das alles noch dauern könne. Manches wird wohl nicht wieder ausgeglichen werden können.

So war der Film "Gegen das Vergessen" beim norddeutschen Filmfestival nominiert. Doch das fällt aus – ob und in welcher Form das nachgeholt werden kann, ist unklar. Besser sieht es bei der geplanten Ausstellung auf dem Rothschild Boulevard in Tel Aviv aus, die abgesagt wurde. Derzeit ist ein neuer Termin um den 9. November herum im Gespräch, erzählt Toscano. Sein neues Projekt will er aber weiter verfolgen und auch irgendwann ausstellen.