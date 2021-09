Freudestrahlende Gesichter beim Angießen an der Haltestelle Voltastraße (v.l.): Martin in der Beek, Christian Specht, Elke Zimmer und Marcus Geithe bewässern das mit Sedum gesäte Gleisbett. Im Frühling sollen die Pflanzen sprießen. Foto: Haubner

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die vergangenen Wochen haben Fahrgäste der Linie 1, die nach Neckarau oder Rheinau wollten, viele Nerven gekostet. Der Grund: Auf einer drei Kilometer langen Teilstrecke bei Neckarau erneuert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) seit Mitte Juli die Gleise. Doch jetzt ist das Ende absehbar: Am kommenden Wochenende finden erste Probefahrten statt, und am darauffolgenden Montag, 4. Oktober, startet der reguläre Betrieb.

Ihm sei bewusst, dass man den Fahrgästen – und wegen der Verkehrsbehinderungen auch den Autofahrern – einiges abverlangt habe, betonte ÖPNV-Dezernent Christian Specht (CDU), vor allem mit der Schließung des Fahrlachtunnels. "Aber die Baumaßnahme war nötig und konnte nicht verschoben werden", sagte er. Das Projekt sei eine Investition in die bestehende Infrastruktur. "Die Gleise waren teilweise 40 Jahre alt", so Specht.

Die Linie 1 verkehrt zwischen Schönau und Rheinau. Sie ist nicht nur Mannheims längste, sondern auch meist frequentierte Linie und transportiert täglich 57.500 Fahrgäste. "Wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen, dann brauchen wir solche Vorhaben", betonte Elke Zimmer (Grüne), Staatssekretärin im baden-württembergischen Verkehrsministerium. Das Land habe sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 die Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr zu verdoppeln, erklärte sie. Aber nur mit einem attraktiven und verlässlichen Angebot könne man mehr Menschen zum Umsteigen in Busse und Bahnen bewegen. Immerhin 10,5 Millionen Euro kostet die Gleiserneuerung, 62 Prozent davon steuern Bund und Land bei. Für Zimmer und Specht die einzige Option, um solche großen Projekte zu stemmen.

Und davon sind in Mannheim noch mehrere geplant: Derzeit laufen mit der Verfüllung der Kaiserring-Unterführung die vorbereitenden Arbeiten am Hauptbahnhof für einen zusätzlichen Bahnsteig. Das wiederum ist der Auftakt für den Bau der Konversionslinie, die einmal vom Franklin-Quartier bei Käfertal nach Rheinau führen soll. Im kommenden Jahr geht es mit dem Anschluss von Franklin an die Linie 5 los. Zudem wird der Käfertaler Bahnhof entsprechend ausgebaut, um die Kapazitätserweiterung stemmen zu können. Allein diese Ertüchtigung kostet 50 Millionen Euro.

Sedum Bepflanzung in der Casterfeldstraße. Foto: rnv/Haubner

Zunächst stehen im Oktober die Arbeiten der RNV an der Kurpfalzbrücke an. Doch es geht nicht um eine pure Bestandserneuerung, das zeigt die aktuelle Modernisierung der Gleise: "Wir wollen der Zeit gerecht werden", erklärte Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der RNV. Deshalb habe man sich gegen Schotter oder Gras im Gleisbett entscheiden. "Ein grünes Gleisbett braucht viel Pflege und muss bei Trockenheit stark bewässert werden, das ist weder ökologisch noch ökonomisch nachhaltig", gab Marcus Geithe, Geschäftsführer der Mannheimer Verkehr GmbH, zu bedenken.

Die Lösung heißt Sedum, eine Mischung aus Pflanzen, die mit dem Klimawandel gut zurechtkommen und pflegeleicht sind. Noch ist nichts zu sehen, doch im Frühling sollen Pflanzen wie Mauerpfeffer und Fette Henne sprießen. 10.000 Quadratmeter Grünfläche gewinnt die Stadt durch die Gleiserneuerung. "Das ist sehr gut für das Stadtklima", lobte Elke Zimmer. Ein weiterer Vorteil: Ein Sedum-Gleisbett dämmt den Schall. Zwischen drei und fünf Dezibel wird es künftig auf dem neuen Abschnitt leiser sein. "Das hört sich nicht viel an, ist aber durchaus wahrnehmbar", wusste Elke Zimmer. Dies trifft gerade auf die Neckarauer Straße mit ihrer engen und relativ dichten Wohnbebauung zu.

Update: Mittwoch, 29. September 2021, 19.41 Uhr