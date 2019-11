An drei Tagen lockte das Lichtmeilen-Programm aus Musik, bildender Kunst und Weltkultur zahlreiche Menschen in den Stadtteil Neckarstadt-West. Foto: Gerold​

Von Manfred Ofer

Mannheim. Die Tage werden kürzer, die Nächte immer länger. Das macht einige zu Stubenhockern, andere treibt es zu Höhenflügen an. Zum Beispiel mit der Ausrichtung eines dreitägigen Kulturfestivals, das einen ganzen Stadtteil in kreativem Licht erstrahlen lässt. Die „Lichtmeile“ in der Neckarstadt-West ist so ein Event. Zum 15. Mal lockte das Programm aus Musik, bildender Kunst und Weltkultur ab Freitag zahlreiche Besucher in das lebendige Quartier.

Ludwig van Beethoven war schon da, als sich am Freitag die Gäste im Alten Volksbad einfanden, um den ersten Klängen einer langen Nacht zu lauschen. Die Pianistin Hyunjoo Shin spielte unter anderem den ersten Satz seiner „Mondscheinsonate“ auf einem 115 Jahre alten Flügel im Foyer des Gebäudes. Sangmin Lee setzte das Konzert mit dem dritten Satz des Maestros sowie Stücken von Chopin und Kapustin fort. Nicht nur Bürgermeister Dirk Grunert zeigte sich tief beeindruckt.

Einmal von der vierhändigen Gala am Piano, aber auch vom Engagement, mit dem das Kulturfestival seit fünfzehn Jahren bewegt wird: „So ein großes Programm hatten wir noch nie.“ Die „Lichtmeile“ ist zu einem Aushängeschild für den Stadtteil geworden. Die Stadt begleitet diese Entwicklung durch die „Lokale Stadterneuerung“ (LOS), einem Projekt, in dem sich die Kommune mit Bürgern und Kreativen an einen Tisch setzt, um das lokale (Kultur-)Leben zu bereichern. Mit Erfolg.

Foto: Gerold ​

Projekte wie das ALTER, der Umbau des Neumarktes und der „Sport im Park“ im Neckarvorland sind inzwischen genau das: Aushängeschilder. Und wie es sich in bunter Vielfalt feiern lässt, konnte man am Wochenende erleben. Das musikalische „Vorglühen“ für den „Tag des offenen Ateliers“ am Samstag und die „Kultur für Kinder“ am Sonntag wurde an eben diesem Freitag serviert. Geboten wurden 40 Liveshows von Jazz bis Punk über ein halbes Dutzend Blocks verteilt. Die schönen Jugendstilfassaden wurden dafür mit buntem Licht erheitert.

Auf den Straßen pulsierte das Leben, das auf der Suche nach dem nächsten musikalischen Kick durch die Nacht flanierte. Und weil der Himmel gnädig war, trat man sich auch Open-Air auf dem Neumarkt munter und trocken auf die Füße. Dazu servierte die Band „RSXT“ einen Hybrid aus Jazz, Groove und Electronic bei ihrem Gig vor dem Kulturkiosk. Tanzbare Musik gab es auch im Volksbad, und aus den kleinen Cafés und Bars kamen Beats für jeden Geschmack.

Hip-Hop und Rap im „Tivoli“ zum Beispiel. Dort reimten Mitglieder des Vereins „Stimme der Straße“ und des Indie-Labels „Epic4You!“ coole Verse auf kleiner Bühne und nahmen ihr Publikum mit ins Boot. „Wo sind die Hände?“ wollte einer von den Sängern wissen und startete so auch schon die nächste „Battle“.

Derweil rief die nahegelegene Herz-Jesu-Kirche mit wuchtigen Glockenschlägen zu einer besonderen Andacht mit dem Titel „Orgel goes Hollywood“. Der Klang cineastischer Klassiker wurde von der Gemeindeorganistin Christine Möhrs intoniert. Neben einer Soundwolke, darunter das Thema aus „Fluch der Karibik“, lag Weihrauch in der Luft. Psychedelische Lichtpunkte geisterten über den geweihten Boden.

Ein stimmungsvolles Ambiente empfing das Publikum auch unter dem Dach der Diakoniekirche Luther, wo der Stummfilmklassiker „The Kid“ von Charlie Chaplin zum subtilen Orgelspiel von Christiane Michel-Ostertun gezeigt wurde.

Ganz gleich, wo man sich gerade in den illuminierten Gassen befand – der nächste Gig war nicht weit. „Das Festival hat sich seinen authentischen urbanen Charakter bewahrt“, freute sich Gabriel Höfle im Gespräch mit der RNZ. Der Quartiersmanager sprach im besten Sinne von einem „kreativen Exzess“, den man auch in Zukunft fördern wolle. „Die ersten Anfragen von Künstlern für das nächste Jahr sind schon da“, verriet er. Der Wunsch nach einer 16. Auflage der „Lichtmeile“ auf jeden Fall auch.