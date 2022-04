Mannheim. (RNZ) Als Keyboarder Sebastien Bui und Gitarrist Stefan Lilov 2015 in einem Hotelzimmer in London Demos aufnahmen, schlug es bei ihnen ein wie ein Blitz. Sie kehrten nach Genf zurück, holten Yavor Lilov (Schlagzeug), Alain Sandri (Perkussion, Keyboard), Quentin Pilet (Perkussion) und Elie Ghersinu (Bass) dazu und gründeten L’Eclair. Unerbittliche Grooves zu klassischen Klängen und seidenweichen Melodien: Das war die Grundlage für das 2017 veröffentlichte Debütalbum "Cruise Control".

Mit jedem Auftritt, mit jedem neuen Studiobesuch verfeinerten sie ihren charakteristischen Stil. Es folgten Auftritte in Montreux, in Rennes, in Kopenhagen, eine stärkere Orientierung zu elektronischen Klängen, eine Live-Show mit dem Cinematic Orchestra in der O2-Arena in London, eine weitere Öffnung zu House und Prog.

So entstand der Future Jazz, für den L’Eclair stehen: Club-Vibes, Psych-Grooves, rhythmischer Trance, Einflüsse aus Ambient, Dub, House, und Hiphop. Fröhlich, spontan tanzbar, ätherisch und gefühlvoll zugleich.

Info: Mannheim, Mittwoch, 20. April, 20 Uhr, Alte Feuerwache. Karten für 14,20 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.