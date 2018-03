Von Olivia Kaiser

Mannheim. Ein Kurzstreckenticket für das ganze Mannheimer Stadtgebiet - dafür sprechen sich so gut wie alle Fraktionen im Mannheimer Gemeinderat aus. Das tun sie vor allem vor dem Hintergrund, dass Smartphone-Nutzer mit einer entsprechenden App die Möglichkeit haben, gefahrene Kilometer mit dem sogenannten Luftlinientarif zu begleichen. Nicht nur digital, sondern auch analog - also mit einem am Automat ziehbaren Ticket - solle es einen verbilligten Fahrpreis für kurze Strecken geben. "Ein lokales Kurzstreckenticket innerhalb der Großwabe sollte das Ziel sein", erklärte SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses.

Man unterstütze diese Idee bereits seit langem, hieß es aus der Grünen-Fraktion. Die FDP habe sogar bereits 2006 einen entsprechenden Antrag gestellt, betonte Birgit Reinemund. "Nicht machbar", habe es damals geheißen. "Der Gemeinderat hat diesen Wunsch klar artikuliert", sagte CDU-Fraktionssprecher Claudius Kranz. Jetzt wolle man wissen, wie das funktionieren könnte und was es kosten würde. "Wenn die Kosten extrem hoch sind, müssen wir natürlich noch einmal nachdenken", fügte er hinzu. Reinhold Götz (SPD) echauffierte sich darüber, dass der zuständige Dezernent Christian Sprecht dem Kurzstreckenticket bereits öffentlich eine Absage erteilt hatte.

Der ruderte jetzt ein wenig zurück: "Man muss prüfen, inwieweit das möglich ist." Doch er gab auch zu bedenken, dass viele Fragen zu klären seien - beispielsweise, ob das Ticket dann auch in Ludwigshafen genutzt werden kann. Denn wenn ein Kurzstreckenticket für drei Stationen gelte, könne man theoretisch von der Haltestelle Schloss zum Berliner Platz nach Ludwigshafen fahren. Also muss eigentlich auch die Nachbarstadt zum Thema befragt werden. Zudem müsse diese Umrüstung ohne eine teure Nachrüstung der Entwertungssysteme der Automaten möglich sein, betonte Specht.

Die Umsetzbarkeit eines Kurzstreckentickets und die Kosten dafür will der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) für den Entwurf des neuen Nahverkehrsplans ermitteln. Der soll im September erscheinen und wird dann auch dem Gemeinderat vorgelegt. Die Mitglieder des Hauptausschusses waren sich einig, bis dahin mit einer Entscheidung zu warten, um dann mehr Informationen an der Hand zu haben. Ebenfalls im Nahverkehrsplan wird die Möglichkeit einer durchgängigen Buslinie nach Altrip behandelt - vor allem wenn das neue Fährschiff in Betrieb genommen wird. Die Grünen hatten eine entsprechende Anfrage gestellt.

Die im Umweltforum zusammengeschlossenen 15 Umwelt-, Naturschutz- und Verkehrsverbände fordern mit der neuen Fähre ebenfalls eine umsteigefreie Busverbindung von Mannheim nach Altrip. Derzeit fährt ein Bus bis zur Fähre nach Rheinau, dort müssen Passagiere die Fähre besteigen und dann am anderen Rheinufer in Altrip einen weiteren Bus nehmen.

"Wer eine durchgängige Buslinie will, muss auch bereit sein, die Kosten zu tragen", kommentierte Sprecht das Anliegen. Tatsächlich laufen Verhandlungen zwischen Mannheim, Altrip und der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises über eine durchgängige Busverbindung. Allerdings habe sich der Kreis bis jetzt "nicht aufgeschlossen dafür" gezeigt, so Christian Sprecht. "Vielleicht kommt es da zu einem Umdenken, wenn man sieht, dass der Mannheimer Gemeinderat sich dafür ausspricht."