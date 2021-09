Von Marco Partner

Mannheim. Leerstände mit Kultur beleben. Musik erklingen, Kunst erstrahlen lassen, wo sonst gerade nur Stille und Dunkelheit herrscht. Mit dem Zwischenzeitfestival werden in Mannheim derzeit ungenutzte Gewerbeflächen zwei Wochen lang in kreative Bühnen verwandelt. Ein Hip-Hop-Konzert in einer ehemaligen Pizzeria, eine Kunstausstellung zum Thema "Glück", wo sich einst ein Atelier für Damenhüte befand. Bei der Premiere des kleinen Konzept-Festivals finden lokale Künstler und Musiker ungewöhnliche Gestaltungsräume vor. Langfristig aber sollen vor allem die Vermieter von der kreativen Werbung für ihre ungenutzten Räume profitieren.

"Es geht darum, das Potenzial von Leerständen zu unterstreichen. Wenn sie ungenutzt sind, bringt das niemandem etwas", sagt Julian Maier-Hauff von der kulturellen Stadtentwicklung "Next Mannheim" zur Ausgangsidee. Bereits 2018 wurde mit "Startraum" eine Plattform für Gründer, Kreative und Künstler geschaffen. Büros, Ateliers bis hin zu leer stehenden Großräumen in alten Fabriken werden inseriert und von den Kreativ-Architekten "YallaYalla!" vermittelt.

Für das Festival zur Zwischennutzung hat Maier-Hauff mit dem Fahrrad die Quadrate abgeklappert. Wo sind die Rollläden schon lange heruntergelassen, welche neuen Leerstände gibt es aufgrund der Corona-Pandemie in den Planken? Letztlich haben sich nur drei Vermieter zur Teilnahme bereit erklärt – bereut haben sie es nicht.

Andreas Zidek betreibt seit 2003 eine Goldschmiede-Werkstatt. 2014 erwarb er Räumlichkeiten in G 7, die er zunächst als Wohnung, dann als Büro, Ausstellungsraum oder Seminarraum vermietete. Auch die Design-Hutmacherin Christiane Englsberger hatte dort ihr Atelier. Bis Corona kam. "Sie wollte Ausstellungen präsentieren, aber das war nicht mehr möglich", erinnert sich Zidek, der Verständnis für die situationsbedingte Mietkündigung zeigt. Von April bis Dezember 2020 standen die Räume leer, von Januar bis März versuchte es testweise eine Meditationstrainerin. "Da sie aber keine Präsenzkurse durchführen konnte, bestand kein längerer Bedarf. Im Grunde wurde ich zweimal von der Welle erwischt", erklärt er.

Jetzt wirken die Räume zumindest bis zum Monatsende wieder lebendig. Besucher schlendern an Vitrinen mit kunstvollem Geschirr und Plastiken vorbei – und können im fast schon verwunschen wirkenden Innenhof an einem russischen Kulturabend der Musik des Valeria Maurer Quartetts lauschen. "Natürlich erhoffe ich mir auch, dass ein Künstler oder ein Besucher Gefallen an den Räumen findet. Insgesamt finde ich es aber einfach eine mutige Initiative. Viele Vermieter sind skeptisch, wenn Kulturschaffende anfragen. Aber man sieht ja, wie es wirkt", betont Zidek. "Eine Künstlerin hat schon festgestellt, dass sie gern eine feste Galerie hätte", sagt Maier-Hauff.

Das Festival diene aber nicht nur als Experimentierfeld, sondern könne auch ein Impuls sein, in Zeiten des sich wandelnden Einzelhandels alternative und flexible Nutzungskonzepte ins Bewusstsein zu rufen. Bei den Vermietern von Gewerbeflächen, aber auch in der Nachbarschaft. Im Eckhaus J 6,7 sind die Wände mit bunten Fischen bemalt. Ein einstiger Kühlraum ist mit kleinen Lampions und einem goldglitzernden Lamettavorhang geschmückt. Wo einst ein Glückspielautomat stand, brummt nun ein Kühlschrank hinter der provisorischen Bar. Dass hier einmal eine Pizzeria war, lässt sich am Schnitt der Räume noch gut erahnen. Doch die zuletzt untergebrachte Glücksspielbar war nicht bei allen Bewohnern im Viertel beliebt.

"Gerade die Nachbarn erkennen den Mehrwert. Manche schauen nach der Arbeit vorbei, sehen sich das Konzert an, trinken ein Bier und gehen dann wieder", erklärt Maier-Hauff. In den Räumlichkeiten bietet der erst frisch gegründete Verein "Kulturkram" nahezu täglich ein neues Programm. Mit kleinen, kuscheligen Couch-Konzerten in fast schon familiärer Atmosphäre oder einem "Mario-Kart"-Turnier. Auch die Kinder werden auf dem um die Ecke liegenden Spielplatz mit musikalischen Einlagen integriert. "Uns gefällt es, wir würden gern längerfristig bleiben", sagt Malte Appel vom "Kulturkram"-Verein.

"Für mich hat es etwas vom Nachtwandel in seinen Anfängen", sagt Andreas Zidek. "Auch damals wurden Leerstände und sogenannte Problemorte im Jungbusch positiv bespielt. Vom Grundgedanken her ist es ähnlich." Und er sieht noch viel Potenzial: Leerstände in der Fußgängerzone oder das Collini-Center.