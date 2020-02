Mannheim. (pol/van) Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch auf der A6 haben 15 von 28 Fahrzeugen Mängel aufgewiesen. Das berichtet die Polizei am heutigen Donnerstag in einer Pressemitteilung.

In der Kontrolle, die in der Zeit zwischen 9 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz Linsenbühl an der A6 stattgefunden hat, musste jedes zweite Fahrzeug beanstandet werden. Bei acht waren die Verstöße so schwerwiegend, dass sie nicht mehr weiterfahren durften. Ein Schwerlastfahrzeug wurde wegen 20 gravierender Mängel als verkehrsunsicher eingestuft. "Bei einem weiteren Schwerlastfahrzeug war die Ladungssicherung in einen so inakzeptablen Zustand, dass der Lastwagen mittels eines Krans umgeladen werden musste", so die Beamten weiter.

Insgesamt gab es fünf Verstöße wegen mangelnder Ladungssicherung, sechs Ordnungswidrigkeiten gegen die Straßenverkehrsordnung und die -zulassungsordnung sowie viermal gegen die Vorschriften über Gefahrguttransport. Außerdem wurden in sechs Fällen die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten.