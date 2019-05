Mannheim (pol/run) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in einer Gaststätte in der Augartenstraße zunächst zu Streitigkeiten, die letztlich mit einer Fahrt ins Krankenhaus endeten. Ein alkoholisierter 46-Jährige geriet um kurz nach 1 Uhr mit mehreren Gästen in Streit, da er sich mit der Belegung der Spielautomaten nicht zufriedengab.

Dabei schüttete er ein Glas Weinschorle auf eine 43-Jährige und einen 49-Jährigen. Damit nicht genug baute er sich vor der Frau auf, woraufhin der Begleiter sofort einschritt. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung schlug der Streithahn den 49-Jährigen mit einem Glas ins Gesicht.

Mehrere Streifenwagen und ein Rettungswagen wurden alarmiert. Der Mann erlitt laut Polizei eine stark blutende Schnittwunde, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Schläger wurde festgenommen und in das Polizeirevier gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.