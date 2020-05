Von Alexander Albrecht

Mannheim. Am Ende des Pressegesprächs richtet Peter Schäfer ein persönliches Wort an die Bevölkerung. "Liebe Mannheimer, ihr könnt und sollt wieder zur Behandlung ins Krankenhaus gehen", sagt der Leiter des städtischen Gesundheitsamts. Das hat erfreuliche Gründe, wie die sinkenden Fallzahlen bei den Covid-19-Infizierten.

Aber auch einen traurigen: Prof. Peter Schilling, Ärztlicher Direktor am Diakonissenkrankenhaus, spricht am Dienstag von "Kollateralschäden". Und meint damit Menschen, die trotz schwerwiegender Symptome spät, manchmal zu spät, die Rettungskräfte verständigten – aus einer unbegründeten Angst heraus, sich in der Klinik mit dem Coronavirus anzustecken.

Hintergrund Uniklinik in Schieflage Mannheim. (alb) Hygieneskandal, zwingend erforderliche Investitionen und ein wirtschaftliches Desaster nach dem Kauf von hochdefizitären Krankenhäusern in Südhessen: Das Mannheimer Uniklinikum darbt seit Jahren vor sich hin. Oberbürgermeister Peter Kurz und Stadträte fürchten, dass dadurch über Jahre hinweg große Löcher im kommunalen [+] Lesen Sie mehr Uniklinik in Schieflage Mannheim. (alb) Hygieneskandal, zwingend erforderliche Investitionen und ein wirtschaftliches Desaster nach dem Kauf von hochdefizitären Krankenhäusern in Südhessen: Das Mannheimer Uniklinikum darbt seit Jahren vor sich hin. Oberbürgermeister Peter Kurz und Stadträte fürchten, dass dadurch über Jahre hinweg große Löcher im kommunalen Haushalt gerissen werden könnten. Die Coronakrise verschärft die Situation noch weiter. "Zuletzt musste die Stadt 32 Millionen Euro zuschießen", rechnet Achim Weizel, Fraktionschef der Mannheimer Liste (ML) vor. Er appelliert an die Landesregierung, das Krankenhaus bei der Finanzierung wie andere Unikliniken in Baden-Württemberg zu behandeln, "um eventuell irreparablen Schaden abzuwenden". FDP-Rätin Birgit Reinemund hält es für "schäbig", dass bislang weder Stuttgart noch Berlin die Finanzlücke ausreichend ausgleichen wollten. "Auch ohne Krise sind die Defizite des Klinikums wohl nicht dauerhaft aus dem städtischen Etat zu decken, ohne die Stadt in eine enorme Schieflage zu bringen", glaubt die Liberale. Sie schlägt deshalb eine Beteiligung oder den "Kompletteinstieg" des Landes in das "systemrelevante" Haus vor. Grundsätzlich sei die FDP auch offen für private Investoren – dabei müsse aber die medizinische Vollversorgung der Bevölkerung gesichert und Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die Grünen schließen sich der ML-Forderung nach einer Gleichbehandlung der Universitätskliniken an. "Wir wollen uns für eine langfristige gemeinsame Lösung mit der Landesregierung einsetzen", sagte Stefanie Heß, die Vorsitzende der Grünen-Gemeinderatsfraktion, auf RNZ-Anfrage. Zufrieden sein können Räte wie die Stadt mit den aktuellen Coronazahlen. Mannheim liegt dabei laut Gesundheitsamtschef Peter Schäfer im unteren Bereich. Bislang hat die Behörde 474 Covid-19-Fälle gezählt. Davon sind 445 Menschen inzwischen wieder genesen. Zehn Personen sind an dem Virus gestorben.

[-] Weniger anzeigen

"Wer erste Anzeichen für einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt verspürt und nicht reagiert, hat möglicherweise eine deutlich schlechtere Behandlungschance", weiß Prof. Hans-Jürgen Hennes, medizinischer Geschäftsführer des Mannheimer Universitätsklinikums.

Ab diesem Mittwoch lockern die drei Häuser ihre Besuchsregeln. So darf jeder Patient, der voraussichtlich mindestens fünf Tage in einer Klinik verbringt, täglich zwischen 16 und 19 Uhr einen Gast empfangen. "Nach Möglichkeit sollte dies immer dieselbe Person sein", erklärt Hennes. Zuvor müssen die Besucher einen Fragebogen mit Verpflichtungserklärung ausfüllen.

Aktuell befinden sich nur noch 9 von bislang 90 Covid-19-Patienten in den drei Mannheimer Kliniken. Im Uniklinikum sind es 6, im Diakonissen-Krankenhaus 2 und im Theresienkrankenhaus nur noch einer. Weil die Pandemie in Mannheim stark abgeflaut ist, wollen die Kliniken nun stufenweise in den Regelbetrieb zurückkehren. "Im Moment sind wir bei knapp 70 Prozent", sagt Hennes über sein Haus. Dennoch bleiben 14 Betten auf Intensiv- und 66 weitere auf Normalstationen für Corona-Infizierte in den Kliniken reserviert.

Sorgen bereiten indes die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, vor allem in der ohnehin schon finanziell angeschlagenen Uniklinik ist die Situation beinahe schon dramatisch. Betriebsratschef Ralf Heller hat in der vergangenen Woche die zusätzlichen Einnahmeausfälle durch Covid-19 auf 50 Millionen Euro beziffert. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Klinik, hat die Zahl inzwischen bestätigt. Wie Heller kritisiert er das Land und den Bund.

So hat Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) für vier Universitätskliniken im Land – inklusive Heidelberg einen zusätzlichen Rettungsschirm gespannt. Sie bekommen jeweils 150 Millionen Euro vom Land – während Mannheim leer ausgeht. Eine Sprecherin des Ministeriums verweist auf die unterschiedlichen Organisationsstrukturen. Das Land ist Träger der Heidelberger Uniklinik und der drei anderen Häuser, muss also für sämtliche Verpflichtungen aufkommen.

Das Mannheimer Klinikum wird dagegen von der Stadt getragen, während Stuttgart im Rahmen eines Kooperationsvertrags die Kosten für Forschung und Lehre an der Medizinischen Fakultät – gehört zur Heidelberger Uniklinik – übernimmt. Das sind nach Angaben der Sprecherin 70 Millionen Euro im Jahr. Daneben beteilige sich das Land an geplanten Bauinvestitionen.

OB Kurz sagte kürzlich in einem Interview, dass für ihn die Mischfinanzierung auf Dauer wenig Sinn ergebe. Das Land müsse für ein "vollwertiges" Universitätsklinikum stärker als bisher einstehen. "Dies ist eine neue Ausgangssituation", erklärt Bauers Sprecherin. Das Land stehe für Gespräche mit allen Akteuren zur Verfügung, um nach einer tragfähigen und nachhaltigen Lösung für das Klinikum zu suchen. Aber: "Eine maßgebliche, auch finanzielle Verantwortung liegt weiterhin bei der Stadt." Dabei hat das Ministerium nach Angaben der Sprecherin auf dem Schirm, dass die Klinik schwer gebeutelt ist und vom Gemeinderat mit hohen, zweistelligen Millionenbeträgen über Wasser gehalten werden musste.

Andererseits sehe man in der bisherigen Form ein "Erfolgsrezept". Forschung und Lehre brauchten die Nähe zum Patienten, so die Sprecherin. Krankenversorgung profitiere umgekehrt von den Resultaten der Wissenschaft und gut ausgebildeten Ärzten. Die Universitätsmedizin Mannheim leiste hier Hervorragendes. Nichtsdestotrotz wolle Theresia Bauer persönlich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an sein Versprechen erinnern, coronabedingte Kostenbelastungen auszugleichen. Der CDU-Politiker hatte im Klinikum für Missmut gesorgt. Die von Spahn vorgesehene Entschädigung von 560 Euro pro ausgebliebenem Patienten hält der Aufsichtsrat für viel zu niedrig.