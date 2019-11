Mannheim. (pol/mün) Zu einem Kellerbrand in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in den Mannheimer P-Quadraten musste die Feuerwehr am Freitagnachmittag ausrücken. Dort war es gegen 16.20 Uhr im Kellergeschoss zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Die Bewohner der beiden unteren Stockwerke wurden daraufhin vorsorglich ins Freie verbracht, berichtet die Polizei.

Nach dem Ende des Löscheinsatzes gegen 17.20 Uhr und der Belüftung des Hauses konnten alle Bewohner um 19.30 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen.

Verletzt wurde niemand.

Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernommen.