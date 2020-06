Mannheim. (pol/rl) Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten am Freitagabend mehrere Erntediebe gestellt werden, die illegal ein Erdbeerfeld abernteten. Noch bei der "Arbeit" wurden die vier Täter kurz vor 20 Uhr von den alarmierten Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal auf dem Feld "Am Weidenbergel" erwischt. Sie hatten laut Polizeibericht bereits knapp 13 Kilo Erdbeeren abgeerntet und in Eimer gefüllt.

Die vier Personen im Alter von 25 und 50 Jahren müssen sich nun wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Nach Erntediebstählen von Artischocken in Großsachsen und Spargel in Plankstadt ist dies der dritte größere gemeldete Fall innerhalb weniger Tage.