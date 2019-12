Mannheim-Käfertal. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag wurde eine 83-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Ein 78-jähriger Opel-Fahrer war kurz vor 17 Uhr auf der Waldstraße in Richtung Vogelstang unterwegs. An der Kreuzung Hanauer Straße und Waldpforte bog er bei grüner Ampel zunächst links ab. Dann wendete er und setzte seinen Weg schließlich in Richtung Sandhofen fort. Hierbei übersah er die 83-Jährige, die mit ihrem Rollator gerade bei grüner Fußgängerampel die Waldstraße überquerte.

Nach dem Zusammenstoß wurde die 83-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Hier stellte sich heraus, dass sie Knochenbrüche am Becken und Ellenbogen erlitten hatte, die eine Operation notwendig machten.