Ein Polizeieinsatz in der Silvesternacht in Mannheim. Archivfoto: Gerold

Mannheim-Innenstadt. (pol/mün) Erst jetzt wurde bekannt, dass eine junge Frau in der Silvesternacht in Mannheim durch eine Feuerwerksrakete schwer verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 0.30 Uhr in den Planken im Quadrat O7.

Die Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik eingeliefert. Dort wird sie nach wie vor behandelt und ist erst jetzt vernehmungsfähig, wie die Polizei mitteilt.

Nach Auskunft der behandelnden Ärzte sind bleibende Schäden nicht auszuschließen.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621/12580 melden.