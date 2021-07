Von Peter Wiest

Mannheim. Es ist eine nicht alltägliche Allianz. Aber alle daran Beteiligten sind sich vollkommen einig darüber, dass sie ebenso notwendig wie vielversprechend ist. "Es ist unsere Aufgabe, dazu beizutragen, dass der Kulturbegriff wieder ins Bewusstsein der Menschen reinkommt. Und das geht nun mal am besten, wenn jemand auf der Bühne steht und ein Livekonzert gibt", sagt der Rheinauer Pfarrer Uwe Sulger. Das sieht der Mannheimer Erfolgssänger Jonathan Zelter, dessen neues Album "2030" bisher nicht weniger als eine halbe Million Streams im Internet erreicht hat, absolut genauso. "Deshalb wird es höchste Zeit, dass dies endlich wieder möglich ist nach dieser ellenlangen Pandemie-Pause", sagt er.

Bei Thorsten Riehle, dem Chef des Mannheimer Capitols, rennen beide damit naturgemäß offene Türen ein. Deshalb haben sie sich zusammengetan und bieten Ende Juli gemeinsam mit anderen Künstlern an drei aufeinander folgenden Tagen drei außergewöhnliche Konzerte an einer nicht minder außergewöhnlichen Stelle an: im Kirchgarten der Evangelischen Versöhnungskirche in Mannheim-Rheinau. "Capitol rockt Versöhnung" ist dabei passenderweise das Motto. Wobei dies durchaus nicht nur auf den Namen der Kirche zielt, wie Uwe Sulger erläutert. "Wir leben jetzt seit Langem in einer Zeit, in der eigentlich an fast allen Stellen nur mehr oder weniger gemault wird", so der Pfarrer mit Blick auf die zurückliegenden Lockdown-Monate. "Und Musik kann schließlich auch dazu beitragen, dass wieder Versöhnung stattfindet." Seit Jahrhunderten schon kämen Menschen, die sich einander entfremdet hätten, über das Beisammensein bei Musik zur Versöhnung: "Das war früher mit klassischer Musik so, noch früher mit Kirchenliedern – und heute geschieht das eben über populäre Musik." Dies sei, so Sulger weiter, letztlich auch für die Künstler selbst ein richtungsweisender Weg: "Wenn es ein Musiker schafft, das zum Ausdruck zu bringen, was die Menschen versöhnt, dann hat er auch Erfolg."

In diesem Sinne sollen im idyllischen Kirchgarten der Versöhnungskirche drei Konzerte in musikalisch unterschiedlichen Formaten über die Bühne gehen. Den Auftakt macht dabei am 30. Juli um 19 Uhr der Jazz-Trompeter Thomas Siffling mit seinen "acoustic grooves", einer Mischung aus bekannten Melodien und Eigenkompositionen. Mit auf der Bühne stehen werden dabei Uli Röser (Posaune), Konrad Hinsken (Keyboards), Dirk Blümlein (Gitarre und Bass) und Christian Huber (Schlagzeug). Am 31. Juli um 19 Uhr gibt dann Jonathan Zelter "unplugged" in Begleitung des Gitarristen Philipp Sengle Kostproben aus seinem "2030"-Album und aus seinem weiteren Repertoire. Am 1. August um 18 Uhr schließlich präsentiert der erfolgreiche Capitol-Livestream-Act der letzten Monate "Rockt zu Hause" um den Sänger Sascha Krebs sein Programm zur Abwechslung endlich mal direkt vor Publikum im Kirchgarten.

Jeweils 150 Zuschauer sind bei den einzelnen Veranstaltungen nach derzeitigem Stand der Corona-Verordnung zugelassen, wie Thorsten Riehle erläutert. Im Rheinauer Kirchgarten wird dabei eine mobile Bühne aufgebaut. Davor haben auf der Wiese in einem speziell ausgewiesenen Bereich Picknick-Gruppen mit bis zu sechs Gästen Platz, die ihre eigenen Picknick-Decken mitbringen können. Weiter hinten werden dann für die restlichen Gäste Bierbänke aufgestellt. Vor Ort wird es ein Catering geben, für das der Schützenverein Rheinau sorgen wird. Aufgrund der sinkenden Inzidenz benötigen Gäste bei einem Open Air keinen Nachweis über Impfung, Genesung oder ein aktuelles negatives Testergebnis. Im Kirchgarten-Gelände muss allerdings eine Maske getragen werden, die dann am Platz abgezogen werden kann. Die Veranstalter hoffen natürlich für die drei Konzerte auf gutes Wetter, weisen jedoch darauf hin, dass sie auch bei mildem Regen stattfinden werden.

Ob sie in die Kirche verlegt werden können, falls das Wetter doch nicht mitspielen sollte, ist derzeit noch unklar. "Wir würden es dann aber auf jeden Fall versuchen", so Pfarrer Sulger. Dann allerdings müssten die Besucher entsprechende Nachweise über Impfung beziehungsweise Tests vorlegen.

Info: Tickets für die Konzerte sind im Vorverkauf erhältlich über das Capitol unter Telefon 0621/336 73 33 oder unter www.capitol-mannheim.de.