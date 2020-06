Von Olivia Kaiser

Mannheim. Jennifer Yeboah war acht oder neun Jahre alt, als sie das erste Mal bewusst mit Rassismus konfrontiert wurde. Damals lebte sie mit ihrer Familie in der Ludwigshafener Innenstadt und ging dort mit dem Hund eines Nachbarn spazieren. "Es war ein Berner Sennenhund, und ich war so stolz, dass ich allein mit ihm Gassi gehen durfte", erzählt sie. Plötzlich rief ein Mann ihr zu: "Unterm Hitler hätten sie dich vergast". Sie wusste damals nicht genau, was das bedeutet, aber dass es verletzend gemeint war schon. Das ist jetzt mehr als 30 Jahre her, doch rassistischen Anfeindungen ist sie auch heute immer noch ausgesetzt – weil ihr Vater aus Ghana stammt. "Aber ich kann mich jetzt wehren", sagt die designierte Quartiersmanagerin der Neckarstadt-West.

Nicht immer ist es so krass. Es sind eher die kleinen Dinge, der Alltagsrassismus, dem Menschen mit Migrationshintergrund ausgesetzt sind. Leute schauen die 42-Jährige verwundert an, wenn sie akzentfrei deutsch spricht, oder wollten ihr erklären, wie man sich in Deutschland verhält. "Hier zahlen wir unsere Miete pünktlich", musste sie sich einmal bei einer Wohnungsbesichtigung in Seckenheim anhören.

Wer mit Jennifer Yeboah durch die Mittelstraße läuft, muss Geduld haben. Alle paar Meter wird sie von Freunden begrüßt oder von Menschen angesprochen, die eine Frage haben. Dabei tritt Yeboah den Job als Quartiersmanagerin erst am 1. Juli an. Doch sie lebt seit vielen Jahren im Viertel und ist hervorragend vernetzt. Auf die andere Rheinseite in die Neckarstadt wechselte sie nach ihrem Abitur. "Das war meine erste selbst gewählte Heimat", erzählt sie. "Es ist ein bunter Stadtteil mit vielen Nationalitäten. Ich falle hier nicht so sehr auf, wie in anderen Ecken Deutschlands, wenn ich auf die Straße gehe. Ich kann einfach normal sein."

Zunächst machte sie eine Lehre als Reiseverkehrsfrau und arbeitete mehrere Jahre in dem Beruf. Irgendwann reifte der Wunsch, etwas anderes zu machen. Eigentlich wollte Yeboah etwas für Frauen tun, doch dann merkte sie, dass das zu eng gefasst war. "Ich wollte im und für das Gemeinwesen arbeiten." Also studierte sie Soziale Arbeit an der Hochschule Mannheim. Während des Studiums machte sie ein Praktikum beim Quartiersmanagement Neckarstadt-West und hatte unter anderem die Idee, einen Kiezbrunch zu veranstalten.

"Beim Quartiersmanagement geht es darum, die Lebensbedingungen der Bewohner mit deren Hilfe zu verbessern", erklärt sie. Die Arbeit richtet sich nach den Bedürfnissen und reicht von Putzaktionen über Urban Gardening bis hin zur Organisation von Stadtteilfesten oder Stadtteilkonferenzen. Also genau das Richtige für die angehende Sozialarbeiterin. Nach dem Bachelor-Abschluss vor vier Jahren wurde Yeboah dann Quartiersmanagerin in Herzogenried. "Nebenbei", machte sie ihren Master-Abschluss. Dass sie jetzt das Amt in der Neckarstadt-West antritt, ist wie ein Heimspiel.

Während ihres Studiums setzte sich Jennifer Yeboah immer wieder mit den Auswirkungen und Mechanismen von Rassismus auseinander. "Wir alle haben Vorurteile, das ist Fakt. Aber wenn wir uns das bewusst machen und uns hinterfragen, dann ist schon viel gewonnen." Stereotype könnten auch vermeintlich positiv besetzt sein: Immer wieder wird sie gefragt, ob sie gut singen oder tanzen könne. "Wenn ich dann darauf hinweise, dass das ein Stereotyp ist, sind viele Leute beleidigt, denn sie haben erwartet, dass ich das als Kompliment nehmen muss."

Auch in der Familie war Diskriminierung ein Thema. "Unser Vater hat immer gesagt, wir müssen uns doppelt so viel anstrengen wie die weißen Menschen, damit es nicht heißt, wir seien schwarz und dumm", erinnert sie sich. Ihr Vater wollte seine Kinder gegen Anfeindungen stark machen. Das macht Jennifer Yeboah auch bei ihrem zwölfjährigen Sohn – wenn auch mit etwas weniger Leistungsdruck, wie sie schmunzelnd erzählt.

Dass so viele Menschen vor ein paar Wochen für die "Black Lifes Matter"-Bewegung auf die Straße gegangen sind, hat sie sehr gefreut: "Die haben nicht nur wegen der Polizeigewalt in den USA demonstriert, sondern weil sie auch in Deutschland Rassismus erfahren." Yeboah selbst war mit einem Schild unterwegs, auf dem stand "Don’t Touch My Hair" (Fass mir nicht in die Haare). Schon als sie ein kleines Kind war, fassten fremde Menschen ohne zu fragen ihre Locken an, weil die "so süß" waren. "Kinder werden immer wieder angefasst", weiß sie. "Ich bin aber über dieses Kindheitsstadium nicht hinaus gekommen, mir fassten immer noch Leute einfach ins Haar. Ich finde das aber übergriffig und respektlos."

Und genau darum geht es in der Rassismus-Debatte: "Wenn Menschen sich durch eine Aussage, eine Tat oder eine Abbildung verletzt fühlen, dann sollte das der Maßstab sein – das gilt übrigens auch für Sexismus, Homophobie oder die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung."