Mannheim. (pol/rl) Weil sie einen 33-Jährigen bewusstlos geschlagen haben sollen, sitzen zwei 21-Jährige derzeit in Untersuchungshaft. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Die Tat soll sich am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt stattgefunden haben. Die beiden 21-Jährigen und ein weiterer Mann fuhren in einem Auto gegen 3.50 Uhr verbotswidrig in die Fußgängerzone in der Breiten Straße. Auf dem Weg zum Paradeplatz fuhr der 21-jährige Fahrer an mehreren Passanten vorbei. Ein 33-jähriger Passant bemerkte den Wagen und gestikulierte wegen der Fahrweise in Richtung des Autos. Davon fühlte sich der 21-Jährige vermutlich provoziert.

Er hielt an und die anderen beiden Insassen stiegen daraufhin aus, wonach es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den Dreien und dem 33-Jährigen kam. Dann sollen die beiden 21-Jährigen zugeschlagen haben und trafen dabei den 33-Jährigen so stark am Kopf, dass der das Bewusstsein verlor. Der 35-jährige Begleiter des Verletzten wurde ebenfalls von den Männern geschlagen und verletzt.

Danach montierten die 21-Jährigen das hintere Kennzeichen ihres Autos ab, stiegen wieder in den Wagen und fuhren in Richtung Kunststraße davon. Wenig später stellten sich die Drei jedoch beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt.

Der 33-jährige Schwerverletzte liegt noch im Krankenhaus. Sein 35-jähriger Begleiter wurde ebenfalls leicht verletzt.

Die beiden 21-Jährigen wurden am Montagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Wegen bestehender Fluchtgefahr ordnete der Haftrichter beim Amtsgericht Mannheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Untersuchungshaft gegen die beiden 21-Jährigen an. Sie wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.