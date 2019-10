Mannheim. (pol/rl) Gegen 1.30 Uhr meldete ein Zeuge, dass er von der Bismarckstraße aus beobachte, wie ein Mann auf die Glasscheiben der Werbetafel an der Straßenbahnhaltestelle "Universität" in Fahrtrichtung Paradeplatz einschlug. Danach habe sich der Täter in Richtung Schlosspark entfernt.

Vor Ort bemerkten die Beamten, dass der Täter wohl auch die Haltestelle in Fahrtrichtung Hauptbahnhof beschädigt hatte: Auch hier waren die Scheiben der Schaukästen eingeschlagen worden. Zudem wies der Fahrkartenautomat ebenfalls Beschädigungen auf.

Der Randallierer soll 50 bis 60 Jahre sein, hatte gebeugte Körperhaltung und graue schulterlange Haare. Er trug eine dunkle Jacke, eine hellbraune Hose, dunkle Schuhe mit auffällig weißen Sohlen

Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Innenstadt unter der 0621/1258-0.