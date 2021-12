Das Parkhaus in N 2 fällt durch seine Fassadenbegrünung auf. Genau deshalb will die Initiative „SOS Stadtbaum“ das Gebäude erhalten. Es leiste einen Beitrag zur Luftverbesserung der Innenstadt. Foto: Gerold

Von Marco Partner

Mannheim. Auf dem Papier ist schon alles fertig: Auszug aus dem Stadthaus, Einzug in einen Neubau, für das ein Parkhaus weichen soll. Im N2-Quadrat soll bis 2026 eine moderne, zukunftsorientierte und bürgernahe Stadtbibliothek entstehen. Die Bürgerinitiative "SOS Stadtbaum" aber kämpft weiterhin für den Erhalt der Grünfassade des zentralen Parkhauses. Und hofft, dass durch den überraschenden Denkmalschutz des Stadthauses die architektonischen Karten im Herzen Mannheims noch einmal neu gemischt werden.

"Sanierung statt Abriss", lautet die Forderung der 2015 gegründeten Aktionsgruppe, die sich für die Bewahrung grüner Flächen in der Quadratestadt einsetzt. "Anstatt Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen umzusetzen, wo immer es möglich ist, um der städtischen Überhitzung entgegenzuwirken, soll das Parkhaus in N2 einem Neubau weichen. Dieses Parkhaus mit seiner vorbildlichen Fassadenbegrünung trägt jedoch viel dazu bei, die Luft- und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu verbessern. Die Begrünung ist nicht nur eine Augenweide, sie ist auch Lebensraum für Vögel und bietet Insekten Nahrung", beklagt die Stadtbaum-Sprecherin Ursel Risch.

Doch würde es auch funktionieren, das Beton-Gerüst des N2-Parkhauses für die neue Stadtbücherei im Bestand zu belassen und somit die stark bewachsene Fassade zu erhalten? "Vor Beginn der Auslobung des Wettbewerbes wurde die teilweise Weiternutzung des Tiefgaragenbereiches geprüft. Diese Weiternutzung konnte jedoch nach Abschluss der Tragwerksprüfung und weiterer ergänzender Prüfungen nicht weiterverfolgt werden", klärt Corinna Hiss vom städtischen Dezernat Planung und Bauen auf.

Da die neue Bibliothek als Holzhybridbau erfolgen und laut Stadtplaner Klaus Elliger mit "stattlichen Begrünung" versehen sein soll, könne sich der versteckt gelegene Dalbergplatz nicht nur in eine attraktive Piazza, sondern das Projekt "einen wichtigen Beitrag für das Klima in der Innenstadt" leisten.

Für Ursel Risch und ihre Mitstreiter aber wäre der Erhalt des Parkhauses ein echter Beitrag zum Umweltschutz. "Immer mehr Gebäude in Mannheim werden nach wenigen Jahrzehnten abgerissen anstatt saniert", erkennt die Aktivistin eine Art Gebäude-Entsorgungs-Trend, und verweist auf die Columbus-Blocks im Benjamin Franklin Village oder den Mitzlaff-Kunsthallenbau, der 2014 nach gerade einmal 30 Jahren wieder verschwand. "Die Sanierung von Bestandsbauten schont sowohl den städtischen Haushalt als auch die Umwelt. Die Zementproduktion ist die drittgrößte Quelle der von Menschen verursachten CO₂-Emissionen, deshalb müssten doch möglichst viele Gebäude erhalten werden", fordert Risch.

Nun sollte auch das Stadthaus abgerissen werden, was jetzt erst einmal der Denkmalschutz verhindert. Die Initiative "SOS Stadtbaum" erkennt gerade hier die Chance, das unliebsame Stadthaus am Paradeplatz sinnvoll zu nutzen, indem durch Sanierung und Umbau ausreichend und adäquate Räume der Stadtbibliothek zur Verfügung gestellt werden. "Aber wir haben weder das Stadthaus gebaut noch den Denkmalschutz gemacht, von daher fehlt uns da eine gewisse Expertise", gesteht die Umweltschützerin.

Im Vorfeld habe man bereits alternative Standorte für die Stadtbibliothek vorgeschlagen. Zum Beispiel das Kaufhausgebäude in N 7 oder die Hauptpost am Paradeplatz, in welches ein Hotel einziehen wird. "Da es nun auch Widerstand gegen den Abriss des Collini-Centers gibt, könnte das vielleicht ein neuer Bibliotheksstandort werden", findet die Sprecherin der Initiative.

Letztlich sei es die Aufgabe der Stadt und der Fraktionen, nachhaltig zu planen und zu bauen. Sie würde sich wünschen, dass dabei die Begrünungsordnung für die Innenstadt von Mannheim beherzigt wird, die am 27. September 1988 beschlossen wurde. Darin heißt es: "Die Schaffung von begrünten Flächen und das Einbringen von Grünelementen in der Innenstadt ist eine unerlässliche Maßnahme, um der Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch das Stadtklima entgegenzuwirken und den urbanen Lebensraum in seinem Erscheinungsbild zu verbessern." Risch findet: "Aber genau das Gegenteil findet immer noch statt. Unser Anliegen ist vor allem der Erhalt des Stadtgrüns, weshalb wir den geplanten Abriss des Parkhauses bedauern."

Was genau mit dem Stadthaus geschehen soll, diese Frage ist noch offen. Unmittelbare Auswirkungen auf die Bibliotheksbaupläne in N2 habe die Zukunft von N1 aber nicht. "Die Stadt hält an den Plänen für einen Neubau der Stadtbibliothek fest. Die Einstufung des Stadthauses N1 als denkmalschutzwürdig hat hierauf keine Auswirkungen", erklärt Hiss.