Von Volker Endres

Mannheim. Wasser trinken und damit gleichzeitig kostbares Trinkwasser finanzieren: Das ist das Ziel der ersten öffentlichen Wasserzapfanlage in Mannheim. "Jeder Liter finanziert bis zu zehn Wassertrinker auf der Welt", erklärte Initiator Rolf Stahlhofen bei der Vorstellung der Trinkstation auf der gläsernen Brücke im Quartier Q6/Q7.

Weltweit hat mehr als eine Milliarde Menschen keinen freien Zugang zu Trinkwasser. Diesen Zustand will Stahlhofens Initiative "Water is Right" (WIR) ändern. "Wasser ist ein Menschenrecht", erklärte er bei der Einweihung des öffentlichen Wasserspenders. Ein echter Prototyp, den der Musiker und Mitgründer der Söhne Mannheims mit dem ersten Automobil verglich: "Das ist eine weitere Innovation aus Mannheim."

Stahlhofen freute sich über starke Partner, die er für dieses Projekt gewinnen konnte. So habe die Verwaltung den Kontakt in das Innenstadtquartier geknüpft. Von dort habe man schnell weitere Partner, allen voran den lokalen Wasserversorger MVV, gewonnen. "Es ist ein typischer Moment für unsere Stadt, dass sehr schnell Netzwerke geknüpft werden", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Er verwies neben der MVV auf das Radio Regenbogen Palazzo, das die Betriebskosten für den neuen Wasserspender tragen wird.

Das Ziel ist ehrgeizig: "Wir haben als WIR in den vergangenen zehn Jahren 4,5 Millionen Menschen Zugang zu Wasser verschafft", rechnete Stahlhofen vor. "Mit der gemeinsamen Initiative können wir sicher 100 Millionen erreichen." Gleichzeitig soll bei den Mannheimern und ihren Gästen ein Bewusstsein geschaffen werden: "Wasser ist keine Währung. Wasser ist ein Wert!", erklärte der Musiker.

Stahlhofen engagiert sich seit 2002 für soziale Projekte und hatte damals das Konzert "Menschen am Fluss" für die Flutopfer an Oder und Neiße ins Leben gerufen. Mit dem Benefizkonzert zur Eröffnung der SAP-Arena im Jahr 2005 hatte er erstmals Wasserprojekte in Eritrea finanziert. Im Jahr 2011 rief er dann die WIR-Stiftung ins Leben und wurde erster europäischer UN-Botschafter im Rahmen des Programms UN-Habitat für menschliche Siedlungen. Als solcher hofft er nun auf tatkräftige Mithilfe aus seiner Heimatstadt.

Diese hat nun eine erste Anlaufstelle. Weitere Wasserspender sind zwar in Planung, lassen aber noch ein wenig auf sich warten. "Ich hätte mir gewünscht, dass das noch in diesem Jahr klappt, aber ich fürchte, das wird nicht mehr reichen", erklärte MVV-Vorstandsmitglied Ralf Klöpfer.

Denn öffentliche Trinkwasserspender müssten erhebliche lebensmittelrechtliche Vorgaben erfüllen, erklärte OB Kurz. Das gelte auch für die fünf im öffentlichen Raum geplanten WIR-Wasserspender. Klöpfer blickt auch auf öffentliche Gebäude, etwa Schulen und Hochschulen, wo er sich die Wasseraktion ebenfalls vorstellen kann. "Ich glaube, dort sind wir schon ein wenig weiter", so der MVV-Vertreter.

Der Prototyp aus dem Einkaufsquartier Q6/Q7 könnte also bald Nachahmer bekommen, die ebenfalls mit jedem Schluck des aufbereiteten Leitungswassers weltweite Wasserprojekte unterstützen. Und das für nur 50 Cent und eine wiederauffüllbare Recyclingflasche.