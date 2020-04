Von Harald Berlinghof

Mannheim. Am Ende flossen Tränen. Als der vorsitzende Richter Gerd Rackwitz am Dienstag das Strafmaß gegen Rosen A. verkündet, gibt es kaum jemanden im Saal 1 des Mannheimer Landgerichts, der nicht überrascht ist. Mit sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis geht das Gericht noch über das vom Staatsanwalt geforderte Maß hinaus. Der Staatsanwalt hatte fünf Jahre und neun Monate Freiheitsentzug wegen versuchten Mordes gefordert, Rechtsanwalt Thomas Dominkovic hatte auf drei Jahre Gefängnis plädiert.

Als das Gericht dann das Urteil verkündet, ist dem Angeklagten die Überraschung anzumerken. Seine beiden erwachsenen Kinder im Zuschauerraum – ein Sohn und eine Tochter – brechen in Tränen aus. Sie stehen dem Vater näher als der nicht anwesenden Mutter. Sie ist es, die der Bulgare im Oktober 2019 in der Neckarstadt niedergestochen hat.

Am zweiten Verhandlungstag zum Vorwurf der schweren Körperverletzung und des versuchten Mordes gegen Rosen A. hatte der Heidelberger Rechtsmediziner Tobias Marx ein ärztliches Gutachten zu den Verletzungen der angegriffenen Ehefrau vorgetragen. Der Angeklagte hatte seine Ehefrau niedergestochen, weil sie ihn verlassen hatte. Videoaufnahmen hatten die Tat gezeigt. Fünf heftige Stichbewegungen hatte er mit einem Messer ausgeführt, allerdings nur zwei Mal getroffen.

Die Stichwunden im Oberkörper der Frau waren 7 und 12,5 Zentimeter tief. Der Rechtsmediziner ordnete die Schwere der Verletzungen hart an der Grenze zu einer konkreten Lebensgefahr ein. Der zunächst geflüchtete, dann aber schnell festgenommene A. hatte beim Haftrichter und bei der Polizei die Tat eingestanden, was ihm der Richter bei der Urteilsfindung zugutehielt. "Es war keine geplante Tat. Der Angeklagte hatte nicht vor, seine Frau zu töten. Er hatte vor, sie unter Druck zu setzen. Wie er sagte: Sie zu kratzen".

Aber nach Ansicht des Gerichts hat A. das Tatmesser zur Unterredung mit der Ehefrau mitgebracht. Vieles was A. zu seiner Entlastung vorgebracht habe, sei "als Schutzbehauptung zu werten", meinte Richter Rackwitz. So auch die erst spät vorgebrachte Behauptung, er habe am Tag der Tat bereits einen epileptischen Anfall gehabt. Das Gericht wertete den Angeklagten trotz seiner epileptischen Erkrankung als voll schuldfähig, was auch das psychiatrische Gutachten am ersten Verhandlungstag bereits ergeben hatte. Das Mordmerkmal der Heimtücke sei gegeben, so Rackwitz. Das Opfer sei arg- und wehrlos gewesen und habe mit keinem Messerangriff gerechnet. An niedrige Beweggründe, ein weiteres Mordmerkmal, mochte das Gericht allerdings nicht glauben.

Allerdings reichte das dem Gericht nicht aus, um wie vom Verteidiger angestrebt, den Vorwurf des versuchten Mordes in einen versuchten Totschlag umzuwandeln. Zugunsten des Angeklagten wertete das Gericht die Tatsache, dass er nicht vorbestraft und dass er kein Gewalttäter sei.

Das hatte auch bereits der Staatsanwalt in seinem Plädoyer ausgeschlossen. "Die Arg- und Wehrlosigkeit der Geschädigten ist angesichts des Videos und der Stichführung von hinten eindeutig belegt", meinte er jedoch. Hinzu komme seiner Meinung nach das Tatmotiv Eifersucht, das in der Rechtssprechung in der Nähe der niedrigen Beweggründe angesiedelt sei.

Auch die Herkunft aus dem ländlichen Bulgarien entschuldige keinesfalls den Angriff auf die Frau. Auch wenn der Angeklagte aus einer "einfach gestrickten Welt" komme, wo eine Frau bereits dann als hochnäsig gilt, wenn sie nicht zu ihrem Mann aufschaut, könne das nicht als Entschuldigung gelten. "Es haben hier bei uns ausschließlich die Moralvorstellungen in Deutschland zu gelten, nicht die aus dem Herkunftsland des Angeklagten", so der Staatsanwalt. "Die Trennung von Ehepartnern ist bei uns erlaubt, nicht aber eine Gewaltanwendung". Die mit großer Wucht geführten Messerstiche legen nach Ansicht des Staatsanwalts einen Vorsatz nahe, den Tod der Ehefrau billigend in Kauf zu nehmen. Die Spanne einer Gefängnisverurteilung wegen versuchten Mordes liege üblicherweise zwischen 3 und 15 Jahren. Der Staatsanwalt blieb mit seiner Forderung an das Gericht im mittleren Bereich des Möglichen: fünf Jahre und neun Monate.

Rechtsanwalt Thomas Dominkovic plädierte schließlich vergeblich auf die Herabstufung der Anklage auf versuchten Totschlag, weil er keinen Vernichtungswillen im Handeln seines Mandanten sah. Auch die eindringliche Entschuldigung des Angeklagten in seinem Schlusswort bei allen Beteiligten bewirkte bei der Höhe der Strafzumessung nichts mehr. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Doch bereits fest steht: Die Verteidigung beabsichtigt, Revision einzulegen.