Von Jan Millenet

Mannheim. Man sieht sie auf den Straßen immer häufiger. Mal sitzen Kinder drin, mal werden mit ihnen Einkäufe transportiert, und manchmal kommen sie sogar beim Umzug zum Einsatz. Lastenräder erfreuen sich steigender Beliebtheit und sind umweltfreundlich. Doch die Anschaffung wird als recht teuer angesehen, weshalb die Stadt Mannheim kürzlich beschlossen hat, ihre Förderung privater Lastenräder für zwei Jahre zu verlängern. Aber es gibt Alternativen zum Kauf. Beispielsweise den gemeinnützigen Verein "Dein Lastenvelo Mannheim", der die Packesel auf Rädern kostenlos verleiht.

Mit sieben Mitgliedern startete "Dein Lastenvelo Mannheim" im Jahr 2016. Das erste Lastenrad finanzierten die Radenthusiasten von "LaMa", wie der Verein gern abgekürzt genannt wird, anhand eines Projektpreises, den damals die Mannheimer Klimaschutzagentur und die Radkampagne "Monnem Bike" vergaben. Nun, fünf Jahre später, sind es bereits sieben Räder, rund 20 Mitglieder und ungefähr 3000 Nutzerinnen und Nutzer. "Wir haben Räder mit und ohne Elektroantrieb, ein- oder zweispurig und eins, das sogar zum Transport eines Rollstuhls geeignet ist", erzählt Matthias Philipp. Der 35-Jährige Mannheimer ist seit zwei Jahren "LaMa"-Mitglied und wird aller Voraussicht nach demnächst das Amt des Pressesprechers übernehmen.

Hintergrund > Lastenräder erfreuen sich in Mannheim zunehmender Beliebtheit. Nachdem die Fördermittel im ersten Jahr 2020 bereits nach drei Monaten voll ausgeschöpft waren, wurde das Angebot auch dieses Jahr sehr gut angenommen: Seit Anfang November sind die Mittel für 2021 aufgebraucht. So wurden seit [+] Lesen Sie mehr > Lastenräder erfreuen sich in Mannheim zunehmender Beliebtheit. Nachdem die Fördermittel im ersten Jahr 2020 bereits nach drei Monaten voll ausgeschöpft waren, wurde das Angebot auch dieses Jahr sehr gut angenommen: Seit Anfang November sind die Mittel für 2021 aufgebraucht. So wurden seit Beginn des Programms insgesamt 210 Lastenräder mit einer Summe von 250.000 Euro gefördert. "Aus klima-, aber auch aus umwelt- und gesundheitspolitischen Gründen ist es notwendig, den Umstieg auf nachhaltige Formen der Mobilität zu fördern. Mit dem Lastenradzuschuss wollen wir die Motivation, das Rad im Alltag zu nutzen, erhöhen, und sehen anhand der Zahlen, dass dies auch Wirkung zeigt. Für viele Menschen stellt ein Lastenrad eine praktische, emissionsfreie und erschwingliche neue Mobilitätsoption dar", erklärt Verkehrsbürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD). Der Gemeinderat hat eine Fortsetzung um weitere zwei Jahre für jeweils 150.000 Euro beschlossen. Auch der Nachhaltigkeitsbonus bei Verzicht auf ein Kraftfahrzeug wird bis dahin weiterhin gewährt. Nach Auffassung der Verwaltung können Lastenräder einen positiven Effekt in der Mobilitätswende erzeugen: Abgesehen von den eingesparten Treibhausgasen, Feinstaub und anderen Schadstoffen, könnten Strecken von bis zu fünf Kilometer mit einem Fahrrad häufig schneller zurückgelegt werden als mit einem Kraftfahrzeug, heißt es in einer entsprechenden Erklärung. Man genieße die üblichen Vorteile des Radfahrens gemeinsam mit einer größeren Transportmöglichkeit. So könnten die Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel flexibler parken und durchlässige Sackgassen oder geöffnete Einbahnstraßen durchfahren. Zudem könne der Gebrauch auf Kinder eine positive Auswirkung auf deren Assoziation mit dem Fahrrad haben und es so als beliebtes Verkehrsmittel bei der nächsten Generation etablieren. Ab dem 1. Januar 2022 können wieder Anträge bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Alle Informationen sowie die Antragsunterlagen werden unter www.mannheim.de/lastenrad-foerderung zur Verfügung gestellt. rnz

So liebevoll, wie sich die Vereinsmitglieder um die Lastenräder kümmern, benennen sie ihre pedalbetriebenen Kraftprotze auch: "LUise" beispielsweise ist das Lastenrad, das im Ludwigshafener Hemshof an der Apostelkirche steht. Rudi, Willi, Tillie, Billie, Karl, "Lecka Lama", "LittleE" und "Lama #01" sind in Mannheim in verschiedenen Stadtteilen zu finden, etwa in Seckenheim, Käfertal oder Niederfeld. Auch mitten in den Quadraten wartet eins der Bikes auf Nutzung. Wer sich ein Lastenrad ausleihen beziehungsweise reservieren möchte, kann das über die Internetseite des Vereins tun, wo auch die genauen Standorte angegeben sind.

Die Fahrräder, die der gemeinnützige Verein zur Verfügung stellt, sind rein über Spenden finanziert. Privatleute, Unternehmen oder Initiativen unterstützen die Mitglieder finanziell beim Kauf. Auch auf die Lastenradförderung der Stadt Mannheim konnte schon zugegriffen werden. "Wir sind immer auf der Suche nach Unterstützung und Kooperationspartnern", berichtet Matthias Philipp. Ebenfalls seien Interessierte im Verein willkommen, die ein bestehendes Lastenrad verwalten, sich zum Beispiel um den Stellplatz und die Ausleihe kümmern möchten.

Doch wer leiht sich so ein Lastenfahrrad aus und warum? "Das ist bunt gemischt, von Schülern bis hin zu älteren Menschen. Familien nutzen ein Lastenrad gern für Ausflüge. Andere wiederum transportieren ihre Einkäufe oder sogar Möbel damit. Es ist ideal für Kurzstrecken, und manchmal ist man sogar schneller damit unterwegs als mit einem Auto", sagt Philipp – gerade im heutigen Stadtverkehr dürfte ein Lastenrad also eine gute Alternative sein.

Rund 2000 Euro und mehr muss man für solch ein Rad investieren. Die Preise nach oben kennen kaum eine Grenze, vor allem, wenn ein Elektroantrieb beim Treten unterstützen soll. Und so war eins der Ziele bei der LaMa-Vereinsgründung, dass auch Menschen mit nicht so dickem Geldbeutel auf das umweltfreundliche Verkehrsmittel zugreifen können. Zudem wünschen sich die Vereinsmitglieder, dass der Rad- und nicht der Autoverkehr in den Städten zunimmt. "Wir wollen zeigen, es geht auch anders", erklärt Matthias Philipp. Daher ist "Dein Lastenvelo Mannheim" regelmäßig auf Rad-Demos, Stadtteilfesten oder Ähnlichem anzutreffen, um sich vorzustellen und für eine bessere Radinfrastruktur in Mannheim einzusetzen, zum Beispiel für breitere Radwege und größere Rad-Abstellflächen, die auch für Lastenräder geeignet sind.

Durch Mund-zu-Mund-Propaganda wird der kleine Verein immer bekannter. Er hofft auf viele weitere Nutzerinnen und Nutzer seiner Räder und auf den ein oder vor allem die andere, die den Verein als Mitglied unterstützen möchte. "Aktuell haben wir nur ein aktives weibliches Mitglied und würden uns über mehr freuen, was die Arbeit harmonischer macht", sagt Matthias Philipp. "Wir wollen bis zur Bundesgartenschau 2023 in jedem Mannheimer Stadtteil mindestens ein Lastenrad zur Verfügung stellen", proklamiert er mit einem Lächeln, wohl wissend, dass Mannheim ziemlich viele Stadtteile hat. Aber auch für weitere Räder in Ludwigshafen sei der Verein bei entsprechender Unterstützung offen.