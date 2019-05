Mannheim. (pol/mün) Am Mittwochabend krachte ein Audi Q7 in der Mannheimer Oststadt auf einen Straßenbahn. Der 36 Jahre alte Fahrer soll die Vorfahrt der Tram gegen 21.35 Uhr in der Gottlieb-Daimer-Straße missachtet haben missachtet haben.

Durch den laut Polizei "heftigen Zusammenstoß" wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt - der Audi musste abgeschleppt werden.

Die gute Nachricht: Es wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand verletzt.

Aber: Die Polizisten errechneten einen ungefähren Gesamtschaden von 100.000 Euro.