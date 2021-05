Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Kurve in Mannheim fällt: Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz zum fünften Mal in Folge unter 165. Das bedeutet, dass die Schulen in den Wechselunterricht und die Kindertagesstätten (Kitas) in den "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" gehen können. Um eine bessere Planbarkeit zu bieten, hat das Land eine Übergangszeit von drei Tagen vorgesehen. Der Fachbereich Bildung der Stadt hat sich mit den geschäftsführenden Schulleitungen, dem Schulamt, dem Bildungsdezernat und dem Gesundheitsamt auf den gemeinsamen Start am Montag, 17. Mai, verständigt.

Dieser Stichtag könnte auch für den Handel gelten – wenn die Zahlen weiterhin sinken. Denn am 10. Mai lag der Inzidenzwert erstmals unter 150. Wenn es so bleibt, dann könnte am kommenden Montag der Handel wieder Click & Meet anbieten. Das bedeutet, dass Einkaufen mit Termin wieder möglich wäre. Das gab Peter Schäfer, der Leiter des Gesundheitsamts, am Dienstag in der Sitzung des Hauptausschusses bekannt.

Mit 56 neuen Fällen einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus ist die Zahl der Neuinfektionen am Dienstag niedriger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 132,7. Allerdings verstarb ein über 70 Jahre alter Mann in einem Krankenhaus. Bei den stationär behandelten Covid-Patienten vermeldete Schäfer eine "stabile Seitwärtsbewegung. Entspannt zurücklehnen können wir uns aber nicht." Derzeit befänden sich 45 Patienten auf einer Intensiv- und 25 auf einer Isolierstation der drei örtlichen Krankenhäuser. "Es müssen keine Operationen verschoben oder abgesagt werden, doch die Belastung für das medizinische Personal ist deutlich spürbar."

Momentan gibt es 52 Cluster: 30 Ausbrüche zählte Schäfer im betrieblichen Umfeld, elf in Schulen und Kitas, sechs in medizinischen Einrichtungen und fünf im familiären Umfeld. Die Zahl der betrieblichen Cluster führte er auch auf die Meldepflicht zurück, welche die Stadt Anfang des Monats durch eine Allgemeinverfügung festgelegt hat. "Das Geschehen ist nicht angestiegen, aber greifbarer", so Schäfer. Die Kooperation der Betriebe sei gut, viele hätten sich proaktiv ans Gesundheitsamt gewandt, um zu erfahren, was sie tun können, um den Infektionsschutz zu verbessern. Nach den Pfingstferien beginnt die MVV mit dem Impfen der Belegschaft. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt, aber auch in anderen Unternehmen "stehen die Betriebsärzte in den Startlöchern."

Im Impfzentrum werden derzeit circa 1800 Dosen pro Tag gespritzt. Hinzu kommen die Impfungen bei den Hausärzten. Auf das Impfzentrum könne man aber nicht verzichten, betonte der Leiter des Gesundheitsamts. Verimpft werden aktuell die Vakzine Biontech/Pfizer, Moderna und Astra-Zeneca. Auch eine erste Lieferung des Impfstoffs von Johnson & Johnson ist eingetroffen.

Bei den Bürgertests habe man in der Stadt eine relativ gute Abdeckung, das Angebot soll aber weiter ausgebaut werden. In der vergangenen Woche wurden 27.273 Tests durchgeführt. Davon waren 128 positiv, bei 84 Tests wurde das positive Ergebnis mit einem PCR-Test bestätigt. "Diese Fälle machen etwa 15 Prozent des Infektionsgeschehens aus – Fälle, die wir frühzeitig erkannt haben", verdeutlichte Peter Schäfer die Relevanz der Tests.