Mannheim. (ger) Eine kritische Nachfrage seitens der CDU-Fraktion musste die Mannheimer Stadtverwaltung dieser Tage für ihre Plakat-Aktion zum Thema Feldhamster einstecken. Den Zorn auf sich gezogen haben drei öffentlich verteilte Großplakate mit einem Hamster-Foto und den jeweiligen Bildunterschriften "Süß wie er ausstirbt", "Niedlich wie er verschwindet" sowie "Putzig wie er verhungert".

In einem Antrag an den Gemeinderat kritisierte die CDU, dass die Plakat-Aktion den Eindruck vermittle, dass das mit hohem auch finanziellem Aufwand betriebene "Artenschutzprogramm Feldhamster" gescheitert sei. Gefragt wurde, was mit der Plakat-Aktion bezweckt werde, wer dafür verantwortlich sei und was diese gekostet habe.

Die Plakat-Aktion sei Teil einer Informationskampagne aus ihrem Hause, zu der auch Postkarten und Wissens-Angebote im Internet gehörten, antwortete Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses und nannte Kosten von 23.000 Euro.

Mit dem Feldhamster als Symbol wolle die Stadt auf das Problem der zurückgehenden Artenvielfalt aufmerksam machen, meinte Kubala. Das Schutzprogramm für die Hamster im Bösfeld nach dem Bau der SAP-Arena sei im Übrigen sehr erfolgreich verlaufen.

Die Hamster-Population dort habe sich auch dank genetischer Auffrischung durch Tiere aus dem Heidelberger Zoo sehr gut entwickeln können, verkündete die Bürgermeisterin eine gute Nachricht. Auf weitere Nachfragen wurde seitens der CDU daraufhin verzichtet.

Info: Mehr zu den possierlichen Tieren unter www.mannheim.de/de/service-bieten/umwelt/artenvielfalt/feldham-ster-in-mannheim