Mannheim. (alb) Über diese Post aus Karlsruhe haben sich die Mannheimer Buga-Macher sehr gefreut: Das Regierungspräsidium hat jetzt den Bau der Seilbahn per sogenanntem Planfeststellungsschluss genehmigt. Das von der österreichischen Spezialfirma Doppelmayr hergestellte Transportmittel befördert im nächsten Jahr die Gäste der Bundesgartenschau zwischen Spinelli-Gelände und Luisenpark.

"Nun können die vorbereitenden Maßnahmen starten, und wir bleiben im Zeitplan", sagte Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach laut einer Mitteilung. Die Regierungspräsidentin lobte die kurze, direkte und barrierefreie Verbindung, die den Verkehr "in einer ganz besonderen Form" auffange. Die Seilbahn kann auch in Sachen Nachhaltigkeit punkten – bei ihrem Bau und dadurch, dass wesentliche Teile von der temporären Anlage aus dem niederländischen Almere stammen, wo die Internationale Gartenschau "Floriade Expo 2022" über die Bühne geht.

Die ersten Arbeiten beginnen im kommenden Monat. Laut Schnellbach werden die zehn mächtigen, 30 bis 45 Meter hohen Stützen – davon drei im Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au – im Sommer gesetzt. Im Herbst erfolgt dann die Montage der Stationen auf Spinelli und im Luisenpark, das Stahlseil wird eingezogen.

Etwa sieben Minuten soll die Fahrt auf der zwei Kilometer langen Strecke dauern, die Gondeln werden mit Ökostrom betrieben. "Ganz sicher wird die Seilbahnfahrt ein Höhepunkt für alle Gäste der Buga sein", sagte Doppelmayr-Projektleiterin Nadine Haas.

Schon im März 2023, also einen Monat vor Eröffnung der 180-tägigen Großveranstaltung, sollen die 64 Gondeln mit Platz für jeweils zehn Personen gemütlich mit 23 Kilometer pro Stunde in Bewegung gesetzt werden. Pro Richtung und Stunde werden so 2800 Gäste befördert. Experten der Hochschule Darmstadt erstellen eine Studie zur Nachhaltigkeit der Seilbahn.

Der Planfeststellungsbeschluss beinhaltet nach Angaben der Buga-Gesellschaft eine Reihe verbindlicher Zusagen des Betreibers Doppelmayr und umfangreiche Bestimmungen zu Immissions-, Natur- und Brandschutzregeln sowie zu Verkehrsfragen. Die Genehmigung und die dazugehörigen Unterlagen liegen vom 14. bis 28. Februar im Technischen Rathaus aus, können aber auch auf der Internetseite des Regierungspräsidiums unter rp-karlsruhe.de (Rubrik: "Aktuelle Planfeststellungsverfahren") eingesehen werden. Einwände gegen die Seilbahn und Stellungnahmen waren im Oktober vergangenen Jahres mündlich erörtert und zum Teil eingearbeitet worden.

Schnellbach hatte bei einer Gemeinderatssitzung versprochen, dass die Pfeiler in der Feudenheimer Au nach dem Großereignis vollständig entfernt werden. Die sieben anderen würden bis zu einer Tiefe von 1,50 Meter zurückgebaut.