Mannheim. (pol/mare) Gleich zwei Faust-Attacken hat es am frühen Donnerstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt gegeben. Jeweils zwei Täter haben dabei laut Polizei Männer angegriffen. Ob es sich um die selben Täter handelt, wird derzeit geprüft, wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage mitteilt.

Aber der Reihe nach: Gegen 2.30 Uhr liefen zwei Männer im Alter von 24 und 31 Jahren die Bismarckstraße entlang. Zwei Unbekannte verwickelten sie in Höhe der Hausnummer 10 in ein Gespräch. Dabei sollen die Unbekannten die Männer mit Faustschlägen attackiert haben, worauf sowohl der 24-Jährige als auch der 31-Jährige zu Boden gingen. Anschließenden flüchteten die Täter in Richtung Bahnhof.

Die unbekannten Schläger wurden wie folgt beschrieben: Einer war etwa 1,75 Meter groß, korpulent, hatte dunkle Haare, und einen 3-Tage-Bart. Die Polizei schreibt, dass er "Südländer" gewesen sein soll.

Sein Komplize war ebenfalls 1,75 Meter groß und muskulös. Er hatte blonde Haare und war dunkel gekleidet.

Rund eine Stunde später wurde ein 59-jähriger Mann von zwei Unbekannten Männern geschlagen und getreten. Gegen 3.30 Uhr kam es zwischen ihm und den Männern im Quadrat O7 zu einer Auseinandersetzung. Dabei schlugen und traten die Unbekannten schließlich auf den59-Jährigen ein. Die beiden Täter flüchteten in Richtung Hauptbahnhof.

Der 59-jährige Mann erlitt eine Kopfplatzwunde. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Täterbeschreibung in diesem Fall ist ähnlich: Einer soll 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er habe schwarze Haare gehabt, sei von kräftiger Statur gewesen und trug dunkle Kleidung. Er sprach Deutsch, hatte laut Polizei aber "mitteleuropäisches Aussehen".

Sein Komplize war ebenso groß, hatte wie oben blonde Haare und wird als schlank beschrieben. Auch er trug dunkle Kleidung, sprach Deutsch und sah "mitteleuropäisch" aus.

Beide Männer haben aber einen alkoholisierten Eindruck gemacht

Trotz eingeleiteter Fahndung wurden die Schläger bislang nicht gefunden. Deshalb sucht die Polizei Zeugen. Diese können sich per Telefon melden unter den Nummern 0621/1743310 oder 0621/12580.

Update: Donnerstag, 16. Januar 2020, 10.08 Uhr