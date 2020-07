Will gegen die drohende Schließung der „Galeria Karstadt Kaufhof“-Filiale an der Kunststraße in N 7 kämpfen: Verdi-Geschäftsführer Jürgen Lippl sprach zu den etwa 150 Demonstranten auf den Kapuzinerplanken. Foto: Gerold

Von Manfred Ofer

Mannheim. Sie wollen, dass ihre Wut gehört wird. Etwa 150 Menschen, darunter viele Beschäftigte der "Galeria Karstadt Kaufhof"-Filiale in N 7, haben am Samstag an einer Kundgebung der Gewerkschaft Verdi auf den Kapuzinerplanken teilgenommen. Einige Demonstranten halten Schilder und Transparente hoch, auf denen unter anderem die Forderung "Zukunft statt Kahlschlag" zu lesen ist.

Vor etwa zwei Wochen hatte die Konzernzentrale bekannt gegeben, 62 Filialen der Kaufhauskette bis zum 31. Oktober zu schließen – darunter das Haus an der Kunststraße in N 7. "Das war ein schwarzer Freitag für die 75 Beschäftigten und ihre Angehörigen", erklärt Sabine Jakoby, Betriebsratsvorsitzende am Mannheimer Standort.

Enttäuschung, Wut und Trauer sind die Begriffe, die im Lauf der Kundgebung immer wieder fallen, um die Gefühle der Teilnehmer zu beschreiben. Die Betroffenen wollen sich jedoch noch nicht geschlagen geben, wenn es um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze geht. "Die Gespräche im Hintergrund laufen weiter", macht Sabine Jakoby deutlich und fügt hinzu: "Wir sind optimistisch, dass sich der Wind doch noch drehen könnte".

Gründe dafür gibt es. Am Vortag wurden im Zug von Verhandlungen mit der Unternehmensführung sechs zur Schließung vorgesehene Filialen von der Liste genommen. Auch in Mannheim setzt man auf Gespräche, die, wie alle Redner an diesem Tag betonen, jetzt unbedingt erfolgen müssten. "Wir haben bislang keine Begründung vonseiten der Unternehmensführung erhalten, warum der Standort N 7 geschlossen werden soll", moniert die für den Handel zuständige Verdi-Sekretärin Sabine Möller.

Das Argument, die Maßnahme sei der Coronakrise geschuldet, will am Samstag niemand gelten lassen: "Da sind über Jahre hinweg Fehler aufseiten des Managements gemacht worden, was bei den Beschäftigten, die nun dafür büßen müssen, Wut auslöst", sagt Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), der die Beschäftigten unterstützt. Nun gehe es darum, dass alle Beteiligten gemeinsam neue Perspektiven schaffen müssten, die den stationären Einzelhandel mit dem modernen Online-Geschäft künftig in Einklang bringen könnten.

Jürgen Lippl, Geschäftsführer von Verdi Rhein-Neckar, teilt die Einschätzung seines Vorredners, als er vehement für den Erhalt des Standorts eintritt. Von der verantwortlichen Unternehmensleitung wünsche er sich einen validen Plan, wie man die Kaufhauskette wirtschaftlich zum Erfolg, aber auch durch eine Durststrecke wie die derzeitige führen könne. "Es ist einfach falsch, die Coronakrise für die aktuellen Schwierigkeiten verantwortlich zu machen", betont Lippl und fordert: "Die Verantwortlichen müssen sich Gedanken machen, wie dieser Standort zu retten ist".

Peter Zysik, stellvertretender Gesamtbetriebsratsvorsitzender von "Galeria Karstadt Kaufhof", fordert die Demonstranten auf, sich in ihrem Engagement nicht entmutigen zu lassen: "N 7 ist noch längst nicht tot!" Auch er verweist auf die um sechs Filialen geschrumpfte schwarze Liste. "Das müssen noch viel mehr werden", fordert er, denn immer noch seien vor diesem Hintergrund rund 6000 Arbeitsplätze in Deutschland akut gefährdet. Zu denen, die weiter für ihre Filiale in Mannheim kämpfen wollen, gehören Dima Ibrahim (39) und ihre Kollegin Elbasane Dervisaj (42). Beide sind bereits seit Jahren am Standort mitten in der City beschäftigt.

Als alleinerziehende Mutter beziehungsweise Mutter von drei Kindern ergeht es ihnen wie so vielen anderen von der Schließung betroffene Mitarbeiter und deren Familien. Neben dem Einkommen kommt für sie noch ein weiterer Aspekt hinzu: "Alle, die bei Kaufhof arbeiten, sind über die Jahre zu einer Familie zusammengewachsen". Auch dafür stehe dieser Standort, der, wie Sabine Jakoby in ihrer Abschlussrede zum Ausdruck bringt, " wie der Wasserturm zu Mannheim gehört".