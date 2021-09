Von Volker Endres

Mannheim. Jung, männlich, Migrationshintergrund – seitdem die Einsatzgruppe "Poser" des Mannheimer Polizeipräsidiums 2016 die Arbeit aufnahm, hat sich an ihrer Klientel eigentlich wenig geändert. Auch nicht am Freitagabend, an dem die Beamten auf der Kunststraße im Rahmen des länderübergreifenden Sicherheitstages in der Kunststraße röhrende Fahrzeuge kontrollierte. Und das durchaus erfolgreich.

Foto: Alfred Gerold

"Schauen Sie sich das einmal an!" – Michael Schwenk ist an einem Mercedes E-Klasse schnell fündig geworden. Die Schleifspuren an den viel zu großen Reifen für den viel zu kleinen Radkasten sind selbst für den Laien sichtbar. "Da kann auch bei niedriger Geschwindigkeit schnell der Reifen platzen. Und in diesem Auto fährt auch noch ein Kind mit", sagt der Poser-Jäger.

Die Fahrt ist für den Pkw-Lenker an diesem Abend beendet. "Der Wagen kommt bei uns im Betriebshof auf die Hebebühne, und am Montag entscheidet dann die Zulassungsstelle über die Betriebserlaubnis. Aber ich glaube nicht, dass der Fahrer sie behält." Schwenks Wort hat Gewicht. Er und alle Mitglieder der Ermittlungsgruppe haben nicht nur einen Blick für technische Veränderungen an den Fahrzeugen, sondern auch ein geschultes Gehör für überlaute Motoren und in der Kombination ein gutes Gespür dafür, welches Fahrzeug auch in Zukunft in dieser Form auf den Mannheimer Straßen fahren wird – und welches eben nicht.

Insgesamt 89 Fahrzeuge und 111 Personen überprüfen die Beamten am Freitagabend. In 13 Fällen war die Betriebserlaubnis erloschen, vier Autos werden sichergestellt. Zwei Verkehrsteilnehmer sind ohne Führerschein unterwegs, rund 25 Fahrer erhalten in den kommenden Tagen Post wegen Ordnungswidrigkeiten. Schwenk ist in seinem Element. "Gib mal richtig Gas", fordert er den Mann am Steuer eines hochmotorisierten Audi A 7 mit Heidelberger Kennzeichen auf. Was aus dem Auspuff des schnittigen Flitzers kommt, ist eher ein laues Lüftchen. "Und jetzt nochmal!"

Foto: Alfred Gerold

Nun klingt der Diesel plötzlich nach einem satten V 10-Motor. Möglich macht dies eine Soundanlage, die vom Werk eingebaut wird und vom Fahrer, ganz nach Bedarf, zugeschaltet werden kann. "Der Erwerb ist nicht illegal, aber man darf es nicht benutzen", erklärt der erfahrene Polizist den Unterschied, den er schon von Weitem wahrgenommen und deshalb den Fahrer in die "Boxengasse" gelotst hat.

Mit dem Gebrauch sei die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges eigentlich erloschen, so Schwenk, der Mann darf trotzdem weiterfahren. "Es wäre nicht verhältnismäßig, das Fahrzeug stillzulegen, weil er die Anlage per Knopfdruck ausschalten kann." Immerhin muss er 50 Euro berappen. "Die Weiterfahrt wird nur untersagt, wenn die Verkehrssicherheit beeinträchtigt ist", sagt Schwenk. So wie bei dem Mercedes wenige Minuten zuvor.

Dass es in der guten halben Stunde vor allem Fahrzeuge ohne Mannheimer Kennzeichen sind, die am Straßenrand im Quadrat N 6 stehen, sei einerseits Zufall, betont Polizeisprecher Tobias Hoffert. "Wir nehmen darauf keine Rücksicht." Andererseits ist es ein Beleg dafür, dass sich die Szene ganz offensichtlich noch immer gerne in Mannheim trifft, das Katz-und-Maus-Spiel mit den Beamten sucht und sich dabei gerne in der Fressgasse und Kunststraße vor "Publikum" präsentiert.

Dafür ist am Freitag sogar noch ein bisschen mehr Zeit, denn durch den Stau in der Kunststraße geht es nur im Schritttempo vorwärts. Das erleichtert wiederum den Ordnungshütern die Arbeit, denn trotz der gut vernetzten Szene gibt es für die jungen Fahrer, die sich erst einmal auf ihre motorisierte "Flaniermeile" begeben haben, ab der ersten Abzweigung keinen Ausweg mehr, verhindern Baustellen und Einbahnstraßen ein Entkommen. Das gilt im Übrigen für alle Verkehrsteilnehmer. Auch für die Rollerfahrer zwischen 16 und 18 Jahren, die ihre Mofas frisiert haben und folgerichtig den Heimweg zu Fuß antreten mussten.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe kannten sie schon vorher. "Wir treffen bei so einem Einsatz eigentlich nur bekannte Gesichter", sagt Schwenk. Ein paar Unbekannte gibt es dann doch noch – wenngleich unmotorisiert und auf zwei Rädern. Weil er gerade ohne Licht über eine rote Ampel gefahren ist, wird auch ein Fahrradfahrer angehalten. Bei seinem Wutausbruch klingt der Mann beinahe so laut wie die illegale Soundanlage eines Audi Diesel.