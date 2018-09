Der Verkehr wechselt jetzt von der linken auf die rechte Seite, bleibt aber in beiden Richtungen einspurig. Foto: vaf

Mannheim. (RNZ) Die Abbrucharbeiten der Eisenbahnbrücke über den Bahnhof Mannheim-Friedrichsfeld gehen voran: Nachdem im Juni die Arbeiten an der südlichen Brückenhälfte abgeschlossen und die Baustelle verlegt wurde, finden nun die Abrissarbeiten der nördlichen Brückenhälften statt. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung am heutigen Donnerstag mit.

Hierfür wird die Autobahn 656 zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim von Sonntag, 9. September, 1 Uhr, bis Montag, 10. September, 4 Uhr, in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich über die parallel verlaufende B 535 umgeleitet.

Im nächsten Arbeitsschritt muss der Überbau der Brücke um 1,50 Meter angehoben werden. Der Stahlkoloss hat ein Gewicht von 750 Tonnen, was dem Gewicht von 500 Autos der Mittelklasse entspricht. "Das Anheben erfolgt mittels eines aufwendigen Hydrauliksystems, dieses hievt das Brückenteil in 2,5 Zentimeter-Schritten Stück für Stück nach oben", heißt es weiter in der Mitteilung.

Durch das Anheben der Brücke entsteht ein Freiraum über den Bahngleisen, um hier ein Schutz- und Arbeitsgerüst für die weiteren Arbeitsschritte zur Demontage der Brücke zu installieren.