Sechs Monate lang will die Stadt die Fressgasse zwischen 22 und 6 Uhr für den Verkehr sperren. Das Experiment soll zeigen, ob sich dadurch die Luftqualität verbessert. Foto: vaf

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Wenn eine sechsmonatige Versuchsphase bestätigt, dass die Sperrung der Fressgasse zwischen 22 und 6 Uhr für den Durchgangsverkehr zu weniger Lärm und einer Verbesserung der Luftqualität führt, dann ist die dauerhafte nächtliche Unterbrechung geplant. Um den Versuch durchzuführen, soll eine speziell dafür angefertigte Schranke zwischen den Quadraten P 1 und Q 1 angebracht werden. Wann genau der Versuch starten wird und ob – wie von den Grünen und der SPD in Anträgen gefordert – die Kunststraße in diese Überlegungen einbezogen wird, ließ der Ausschuss für Umwelt und Technik in seiner jüngsten Sitzung offen.

Die Stadträte folgten einstimmig dem Vorschlag von Baubürgermeister Lothar Quast (SPD), zunächst die Schranke anzuschaffen und beim nächsten Runden Tisch zum Thema Mobilität im Mai das weitere Vorgehen zu vertiefen. Denn es gibt Diskussionsbedarf. Grünen-Fraktionssprecherin Melis Sekmen schickte ihrer Frage "Warum und wofür genau wird die Schranke angeschafft?" unverzüglich die Antwort ihrer Partei hinterher. Das Pilotprojekt sei der Einstieg in eine autofreie Innenstadt, und daher sollte der Verkehrsversuch ganztags auf Kunst- und Fressgasse ausgedehnt werden. Diese Ansicht teilen die anderen Parteien so nicht. Auch Lothar Quast erklärte, dass es um eine autoarme, nicht um eine autofreie Innenstadt gehe.

"Der nächtliche Versuch schützt Anwohner, ohne die Gewerbetreibenden zu schädigen und wird erste Aufschlüsse geben", erklärte Thomas Hornung (CDU). Volker Beisel (FDP) geht es ebenfalls um eine nächtliche Verkehrsberuhigung und Lärmentlastung, auch wenn klar sein müsse, "dass eine Innenstadt nie den Geräuschpegel einer Kurzone haben wird". Die Schranke bestellen und dann das Konzept genau ausarbeiten, lautete sinngemäß das Credo von SPD, der Fraktionsgemeinschaft von Linke, Die Partei und Tierschutzpartei (LI.PAR.Tie), Mannheimer Liste (ML) und AfD.

Insbesondere unter den aktuellen Umständen dürfe man die Situation des Handels nicht außer Acht lassen. "Die Innenstadt wird nach der Corona-Krise eine andere sein", prophezeite Roland Weiß (ML). Weil auch die Hochstraßenproblematik eine Rolle spielt, hält Quast es für dringend geboten, die Gesamtsituation genau zu durchleuchten. "Wir brauchen eine sorgfältige Erstplanung", sagte er. Genug Zeit für ein solches Konzept ist vorhanden. Denn da es sich bei der Schranke um eine Sonderanfertigung handelt, ist ab Beauftragung mit einer Lieferzeit von mindestens drei Monaten zu rechnen.