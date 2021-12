Mannheim. (pol/mare) Eine Frau saß am Donnerstagnachmittag in einem Fahrstuhl am Mannheimer Hauptbahnhof fest. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 13.45 Uhr wollte die Frau von Gleis 5 aus mit dem Fahrstuhl in die Unterführung fahren. Als sie jedoch unten ankam, ließen sich die Türen des Fahrstuhls nicht mehr öffnen. Über die Zentrale der Deutschen Bahn wurde die Polizei informiert. Diese forderten letztendlich die Mannheimer Feuerwehr an, um der Frau aus dem Fahrstuhl zu helfen.

Nach insgesamt 25 Minuten konnten die Türen geöffnet werden, die Frau war wieder frei und konnte ihren Weg fortsetzen. Neben einer Streife der Bundespolizei war die Feuerwehr Mannheim und der Rhein-Neckar-Sicherheit im Einsatz.

Die Ursache des Vorfalls ist derzeit unklar. Der Fahrstuhl wird zur Aufklärung technisch überprüft.