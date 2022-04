Mannheim. (RNZ) In der jüngsten gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik und des Betriebsausschusses Technische Betriebe wurde jetzt der Bau der äußeren Erschließung für den neuen Käfertaler Stadtteil Franklin durch den städtischen Eigenbetrieb Stadtraumservice beschlossen. Die geschätzten Gesamtprojektkosten betragen circa 18,6 Millionen Euro.

Auf der ehemaligen US-Liegenschaft Franklin realisiert die städtische Projektentwicklungsgesellschaft MWSP einen neuen Stadtteil Mannheims für bis zu 10.000 Menschen als zukunftweisendes, klimafreundliches Modellquartier, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Gemeinsam mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) ist die MWSP für die innere Erschließung des neuen Quartiers zuständig. Hierzu zählen grundsätzlich alle neu herzustellenden Straßen, die innerhalb von Franklin liegen. Die rnv ist ihrerseits Vorhabenträger für die neue Stadtbahn Franklin, die an der Bensheimer Straße ans bestehende Straßenbahnnetz anschließen und Franklin noch komfortabler an den öffentlichen Nahverkehr anbinden wird. Die sogenannte äußere Erschließung obliegt der Stadt Mannheim: Hierzu zählen die Neugestaltung und die Sanierung der Wasserwerkstraße, der Birkenauer Straße und der Bensheimer Straße sowie der Umbau und die Kapazitätserweiterung der Kreuzungen "Waldstraße/Wasserwerkstraße" und dem "Platz der Freundschaft". Dabei wird versucht, vorhandene Bäume zu erhalten und circa 40 neue Bäume zu pflanzen. Die Ziele: viel Grün, mehr Platz und Sicherheit für Fußgänger und Radler sowie eine bessere Anbindung des Stadtteils.

Vor allem die Radverkehrsführung wird ausgebaut und verbessert. Fußgänger und Fahrradfahrer werden dann auf baulich getrennten Geh- und Radwegen unterwegs sein. "Die äußere Erschließung Franklins ist nun auf den Weg gebracht und soll bis Ende des Jahres 2024 abgeschlossen sein", wird die für die Umsetzung verantwortliche Bürgermeisterin, Diana Pretzell, zitiert.

"Beim Bau der Erschließung Franklins als neuem Stadtteil müssen wir die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner aus Käfertal gleichermaßen berücksichtigen wie diejenigen der neuen Bewohnerinnen und Bewohner auf Franklin", erläutert der für die Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer. Die Herausforderung sei dabei, das "Leben an der Baustelle" für alle so reibungslos wie möglich zu gestalten.

"Bis Ende 2023 werden auf einer Strecke von gut 1,8 Kilometern Stadtbahngleise verlegt sowie die drei neuen barrierefreien Haltestellen Funari, Franklin Mitte und Sullivan gebaut", erläutert Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der rnv. Die Stadtbahntrasse biete dabei nicht nur einen barrierefreien, komfortablen und ökologischen Anschluss an das bestehende ÖPNV-Netz in Mannheim und der Region. Vielmehr sei die neue Stadtbahn der zentrale Baustein eines innovativen Mobilitätskonzepts in einem sich noch entwickelnden Stadtteil.

Im neuen Zeitplan für die äußere Erschließung Franklins ist vorgesehen, dass die Nordseite der Birkenauer Straße ab November 2022 umgebaut wird. Die rnv beginnt ab August 2022, den neuen Bahnhof Bensheimer Straße herzustellen, sodass die damit verbundenen Straßensperrungen während der Baumaßnahme zügig genutzt werden können. Dies gilt auch für die Bautätigkeiten in der Robert-Funari-Straße, die ab Mai 2022 beginnen und bis 2023 andauern werden.

Der Vorteil für die Gesamterschließung sei, dass mit Fertigstellung der Robert-Funari-Straße, der Bensheimer Straße, dem gleichnamigen Bahnhof, der Birkenauer Straße und dem Platz der Freundschaft Ende 2023 ein großes zusammenhängendes Stück des Straßennetzes mit hoher Erschließungsbedeutung von Franklin fertiggestellt werden kann, heißt es in der Mitteilung weiter. Ab 2024 sollen dann der Umbau des Knotenpunkts "Waldstraße/Wasserwerkstraße" und der Wasserwerkstraße erfolgen.

Um die Situation im Vorfeld des Umbaus zu verbessern, werden temporäre Maßnahmen Auswirkungen auf den fließenden Verkehr haben, die aber Vorteile für Fußgänger mit sich bringen, kündigt die Stadt an.