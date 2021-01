Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. 2011 hat der Gemeinderat den kommunalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ins Leben gerufen. Daraus resultierend wurden zahlreiche Anregungen zum Thema Teilhabe, Inklusion und Barrierefreiheit ins Leitbild 2030 aufgenommen. Dass der Weg zur inklusiven Stadt jedoch mehr ist als die Summe von Einzelmaßnahmen, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, betonte Oberbürgermeister Peter Kurz zum Jahresende beim virtuellen "Forum Behinderung". Er kündigte für das Jahr 2021 einen Beteiligungsprozess an, um weitere Ideen zu sammeln und Lücken aufzuzeigen, um darauf basierend ein Handlungskonzept zu erarbeiten. Die Stadtgesellschaft ist aufgerufen, sich einzubringen.

Hintergrund > Die Seniorentreffs sind für viele ältere Bürger eine wichtige Adresse, wenn es um soziale Kontakte geht. Sie bieten eine Möglichkeit der Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben und helfen, Isolation und Vereinsamung von Senioren zu begegnen. Daher sollen die 19 Mannheimer [+] Lesen Sie mehr > Die Seniorentreffs sind für viele ältere Bürger eine wichtige Adresse, wenn es um soziale Kontakte geht. Sie bieten eine Möglichkeit der Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben und helfen, Isolation und Vereinsamung von Senioren zu begegnen. Daher sollen die 19 Mannheimer Seniorentreffs weiterentwickelt und nach einheitlichen Vorgaben umgestaltet und professionalisiert werden. Zur Unterstützung der Arbeit in den Seniorentreffs werden an zwei Standorten zusätzliche Pflegestützpunkte angegliedert. "Die Stadtverwaltung möchte die offene Altenhilfe weiter ausbauen, den Stadtteilbezug der Seniorentreffs erhalten und diese nach einheitlichen Qualitätsstandards neu konzipieren. Die Seniorentreffs sollen damit weiterhin ein wohnortnahes und niederschwelliges Angebot für die Mannheimer Senioren bieten", betont der zuständige Bürgermeister Michael Grötsch. Alle Seniorentreffs werden barrierefrei gestaltet und sollen über mindestens eine behindertengerechte Toilette verfügen. Die Räume sollen groß genug für Gruppenaktivitäten und größere Veranstaltungen sein. Idealerweise ist ein Außenbereich angegliedert, der in der warmen Jahreszeit genutzt werden kann. Künftig sollen auch Sozialpädagogen oder Gerontologen die Konzepte und Angebote gestalten. Um dem enormen Bedarf an Beratungsleistung und Unterstützung zu decken, sollen zwei weitere Pflegestützpunkte – einer im Norden und einer im Süden der Stadt – eingerichtet werden. Die Stadtteile mit dringenden Handlungsbedarf sind Vogelstang, Innenstadt, Rheinau-Mitte, Neckarstadt-Ost, Herzogenried, Waldhof-Ost, Schwetzingerstadt, Lindenhof, Sandhofen, Gartenstadt, Käfertal-Mitte, Neckarstadt-West und Neckarau. Die Neukonzeption ermöglicht den Ausbau von örtlichen Netzwerken im Sozialraum und gleichzeitig die Beratung im Einzelfall für einen längeren Verbleib im eigenen Umfeld.

"Denn Inklusion heißt, auf alle zu schauen und einen Interessensausgleich zu schaffen", so Ursula Frenz in ihrer Funktion als Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Ein Allheimmittel und "die eine Lösung" gibt es demzufolge nicht, wohl aber Beispiele, wie Inklusion gelingen kann: Städtische Internetseiten und Publikationen in leichter Sprache, mit akustischen Signalen ausgerüstete Ampelanlagen, barrierefreie Zugänge zu öffentlichen Dienststellen, Kindertageseinrichtungen und Schulen oder Rampen, die den Zugang zur Neckarwiese ermöglichen.

Weil eine vielfältige Gesellschaft auch vielfältiges Theater braucht, hat sich das Junge Nationaltheater aufgemacht, künftig Stücke für Zuschauer ab zehn Jahren ins Programm aufzunehmen, in denen Gebärdendolmetscher und Darsteller mit körperlicher Behinderung Teil des Teams sind. Überlegungen zur Barrierefreiheit sind auch in die geplante Generalsanierung des Nationaltheaters eingeflossen. Elektrische Türöffner, eine entsprechende Beschilderung und angemessene Ausstattung im WC-Bereich gehören ebenso dazu wie das Einrichten von weiteren Plätzen mit Hörverstärkung im Schauspielhaus. In der Schloss-Schule Ilvesheim für Blinde und Sehbehinderte holt man sich weitere Fachexpertise. "Es ist wichtig, mit den Betroffenen zu sprechen, um zu verstehen, was sie brauchen", so Schauspielintendant Christian Holtzhauer.

"Barrierefreiheit ist heute im Rahmen der Planung eine Selbstverständlichkeit", erklärte Christa Backhaus-Schlegel vom Eigenbetrieb Stadtraumservice. Doch oftmals sei es schwierig, unterschiedliche Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen: Während Rollstuhlfahrer und Rollatornutzer sich für die sichere Straßenüberquerung ebenerdig abgesenkte Bordsteinkanten wünschen, bevorzugen Menschen mit Sehbehinderung deutliche und klare Kanten, die sie mit dem Stock gut ertasten können. Ziel sei es zudem, alle Bushaltestellen barrierefrei auszubauen. Laut Backhaus-Schlegel hat man derzeit noch 350 vor sich. Pro Jahr könnten fünf umgesetzt werden. Das zeigt, dass man für den Weg zur inklusiven Stadt auch aufgrund begrenzter Mittel einen langen Atem braucht.

Dem Thema Inklusion im Sport will Mannheim mit der Ausrichtung der Special Olympics Baden-Württemberg im Juni 2021 Rechnung tragen. Bei den Sommerspielen mit 1100 Teilnehmern handelt es sich laut Svenja Koch und Violetta Zobel vom Fachbereich Sport und Freizeit um die erste inklusive Sportveranstaltung dieser Größenordnung in der Quadratestadt. Schnell habe man gemerkt, dass für die Ausrichtung die eigenen Kapazitäten allein nicht ausreichen und sei auf die Sportvereine zugegangen. "Es ist uns gelungen, für jede der 16 ausgeschriebenen Disziplinen einen Kooperationspartner zu finden", erklärt Koch.

Auch wenn die Veranstaltung insbesondere im Bereich des Rahmenprogramms aufgrund der Corona-Pandemie anders laufen werde als sonst, will man alles tun, um die Wettkämpfe stattfinden zu lassen. Zumal sie als Testlauf für weitere inklusive Sportveranstaltungen gesehen wird. "Entsprechende Netzwerke zwischen Vereinen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sind aufgebaut. Davon werden beide Seiten profitieren", so Zobel.

Info: Interessierte Bürger können sich unter www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de am Inklusionsprozess beteiligen.