Mannheim. (pol/mün) In einem Supermarkt in der Schwetzingerstadt in Mannheim ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei werden der Rewe-Markt in der Rheinhäuser Straße sowie ein angrenzendes Gebäude seit 21 Uhr evakuiert.

Weitere Informationen liegen noch nicht vor.