Mannheim. (pol/mün) Bei einem Unfall am Freitagabend in Mannheim-Feudenheim überschlug sich ein VW. Die Fahrerin wurde von Passanten aus dem Auto befreit, berichtet die Polizei. Die 22-Jährige erlitt Körperprellungen und Schürfwunden und wurde in eine Klinik eingeliefert.

Gegen 18 Uhr kam es zu der Kollision in der Straße Wingertsau. Die 22-Jährige soll mit ihrem VW einer anderen Autofahrerin die Vorfahrt genommen haben. Durch den Zusammenprall mit dem Mercedes wurde der VW abgewiesen, überschlug sich und prallte schließlich gegen eine Laterne - und blieb auf dem Dach liegen.

Auch die 59-jährige Mercedes-Fahrerin wurde bei der Kollision leicht verletzt. Sie klagte über Schmerzen im Rücken- und Nackenbereich. Ein Transport in ein Krankenhaus war aber nicht erforderlich, so die Polizei.

Update: 22. Februar 2019, 22.50 Uhr