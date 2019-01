Mannheim. (RNZ) Der Jungbusch gilt als Viertel mit vielen Problemen. Doch Ende des 19. Jahrhunderts lebte hier die aufstrebende Bürgerschaft. Davon zeugt unter anderem das Gebäude in der Mannheimer Jungbuschstraße 15. Das Bürgerhaus ist Teil einer historischen Häuserzeile, die während des starken Wachstums Mannheims als prosperierender Wirtschaftsstandort im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts entstanden ist.

Heute ist das viergeschossige Mehrfamilienhaus in sanierungsbedürftigem Zustand. Bei Vorarbeiten zur seiner Renovierung wurden seltene und erhaltenswerte Fassadenmalereien entdeckt. Der Eigentümer will das einst schmucke Haus mit seinen wertvollen Renaissance-Elementen wieder instand setzen. Dabei unterstützt ihn die Denkmalstiftung Baden-Württemberg mit einem ansehnlichen Betrag.

Von der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg ist das Gebäude verschont geblieben. Architektonisch hatte sich der Baumeister des aufwendig gestalteten Wohnhauses an italienischen Palazzi orientiert. "Die renaissancezeitlichen Formen und Schmuckelemente an der natursteinverkleideten Straßenfassade dokumentieren einen selbstbewussten Repräsentationsanspruch wohlhabender bürgerlicher Schichten im ausgehenden 19. Jahrhundert", heißt es in einer Erklärung der Denkmalstiftung Baden-Württemberg.

"Mit der Sanierung der Fassade und der Balkone sowie der Konservierung der figürlichen Wandmalereien wird ein bauliches Zeugnis einer Epoche erhalten, das an vermögende Bürger erinnert, die dem Adel Macht und Einfluss streitig machten", sagte Ministerialrätin Annika Ahrens, Vorstandsmitglied der Denkmalstiftung Baden-Württemberg bei der Übergabe des Zuwendungsvertrags.

Nach ihrem Motto "Bürger retten Denkmale" fördert die Denkmalstiftung Baden-Württemberg insbesondere private Initiativen und gemeinnützige Bürgeraktionen, die sich für den Erhalt von Kulturdenkmalen im Land engagieren. Sie hilft vor allem dann, wenn die denkmalpflegerischen Kosten der Sanierung das Budget privater Bauherren bei weitem übersteigt. 37 Projekte hat die Stiftung allein im Jahr 2018 unterstützt. Seit ihrer Gründung 1985 hat sie mehr als 1400 Vorhaben gefördert, um Baudenkmale vor dem Verfall zu retten.