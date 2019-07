Mannheim. (oka) Die fünftägige Sperrung des Fahrlachtunnels nach einem Brand im Technikraum vor etwas mehr als einer Woche hat in Mannheim zu einer angespannten Verkehrssituation geführt. Nachdem der Tunnel am vergangenen Dienstag wieder geöffnet wurde, musste er am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr erneut geschlossen werden.

Laut Auskunft der Polizei waren sämtliche Kameras ausgefallen. Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen hatte die Stadtverwaltung entschieden, den Fahrlachtunnel erneut in beiden Richtungen zu sperren. Die Umleitungen waren dieselben wie schon bei der jüngsten Sperrung. Eine Fachfirma wurde umgehend verständigt, und deren Mitarbeiter nahmen die Arbeit auf.

Die Reparatur der Kameras dauerte bis in die frühen Abendstunden. Nach einer Techniküberprüfung konnte der Fahrlachtunnel dann gegen 19 Uhr wieder frei gegeben werden.