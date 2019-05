Mannheim. (pol/mare) Wegen eines Exhibitionisten erstattete am Mittwochvormittag ein Mann Anzeige beim Polizeirevier Oststadt. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann saß gegen 9.30 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 1 in Fahrtrichtung Schönau, als er zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Paradeplatz einen Mann dabei beobachtete, wie er sexuelle Handlungen an sich vornahm. Dem mutmaßlichen Exhibitionisten gegenüber saß ein jüngeres Mädchen, welches auf den Vorfall ebenfalls aufmerksam geworden sein muss.

Das mittlerweile ermittelnde Dezernat für Sexualdelikte des Kriminalkommissariats in Mannheim sucht nun sowohl nach dem Mädchen, als auch nach weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, die Kriminalpolizei unter 0621/1744444 anzurufen. Die Identität des Beschuldigten steht fest.