Mannheim. (pol/mün) Eine Joggerin wurde am Sonntagmorgen am Rheinufer im Stadtteil Lindenhof von einem 36-Jährigen belästigt. Der Mann war der 48-Jährigen am Stephanienufer gegenübergetreten und hatte an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert.

Die Frau verständigte unverzüglich die Polizei. Beamte des Polizeireviers Neckarau konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später festnehmen und zum Revier bringen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige wieder entlassen.

Das Kriminalkommissariat nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.